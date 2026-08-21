坎耶·维斯特阿拉木图演唱会带来约50亿坚戈旅游经济效益

（哈萨克国际通讯社讯）近日在阿拉木图举行的坎耶·维斯特（Kanye West，艺名YE）中亚首场个人演唱会，共吸引约3.1万名观众，并为当地带来约50亿坚戈的旅游经济效益。主办方近日公布了相关活动数据。

演唱会于8月15日在阿拉木图中央体育场举行。活动原定于8月14日举办，但因天气状况突然恶化，艺人团队决定将演出推迟一天。

据主办方介绍，共有约3.1万名观众到场，其中约7700名游客来自50多个国家，包括吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、阿联酋、美国、中国、英国、德国和澳大利亚等。

其中，约2000名外国游客是长期跟随坎耶·维斯特全球巡演、连续观看多场演出的歌迷。

主办方估算，由相关游客流量带来的经济效益约为50亿坚戈。

阿拉木图市旅游局局长加利娅·托克谢托娃表示，坎耶·维斯特演唱会已成为今年阿拉木图活动旅游领域的重要事件之一。

- 8月13日至16日期间，阿拉木图住宿服务需求明显上升，各类住宿设施平均入住率约为98%。这充分体现了大型国际活动对城市旅游活跃度的带动作用。 - 她说。

此次项目从筹备到落地仅用了一个月时间，演出所需的球形舞台结构在5天内完成搭建。主办方还安排一架货运飞机和7辆欧洲标准大型货车运输艺人国际团队的设备，其他设备则分别从阿拉木图、阿斯塔纳和莫斯科运抵。

演唱会主办方阿尔菲娅·努尔古马罗娃表示，由于演出延期，团队实际上在一天内第二次完成了场地准备工作。

- 过去几天对整个团队来说都是一次真正的考验。演出延期后，我们不得不在一天之内重新完成场地准备。现在我们可以确定，团队具备在阿拉木图连续举办这一规模演唱会的能力。 - 她说。

演唱会当天，共有超过4400名工作人员在现场参与保障工作，包括安保人员、警察、城市公共服务部门、技术和制作团队、医疗人员、体育场工作人员、票务运营人员以及其他服务团队。

演出结束后，现场设施拆除工作随即启动。目前，中央体育场主要拆除工作已经完成，剩余设备正在陆续运离，场地技术收尾工作仍在进行。