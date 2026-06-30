别克帖诺夫会见格鲁吉亚总理 聚焦人工智能等领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦政府新闻处消息，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见到访哈萨克斯坦的格鲁吉亚总理伊拉克利·科巴希泽。双方就经贸、投资、交通物流、能源及数字化等领域合作进行了深入交流，并重点讨论落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与科巴希泽日前会晤达成的共识。

沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，科巴希泽此次正式访问体现了哈格关系持续深化，彰显了两国高水平政治对话、相互信任和牢固伙伴关系。

他说，前一天，科巴希泽与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统举行了富有成果的会谈。哈萨克斯坦始终将格鲁吉亚视为值得信赖的朋友以及南高加索和黑海地区的重要战略伙伴，哈政府愿继续深化与格政府的对话与务实合作。

Фото: пресс-служба Правительства РК

科巴希泽表示，哈萨克斯坦是格鲁吉亚的重要合作伙伴，两国历史友谊深厚，为不断巩固政治和经济联系奠定了坚实基础。格方高度关注哈萨克斯坦现代化进程，期待双方在各领域进一步拓展合作。

Фото: пресс-служба Правительства РК

根据两国领导人达成的共识，双方还就推进重点经济领域合作项目交换了意见，其中人工智能领域合作成为科技伙伴关系讨论的重点。

会谈结束后，双方确认将继续深化哈格战略伙伴关系，进一步拓展各项重点领域务实合作。

数据显示，2025年哈萨克斯坦与格鲁吉亚双边贸易额达1.845亿美元。今年1至4月，两国贸易额为5300万美元。目前，哈萨克斯坦市场已有600多家格鲁吉亚资本参与的企业，其中14家注册在阿斯塔纳国际金融中心。