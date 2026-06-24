托卡耶夫会见MSC高级副总裁爱德华·西格里斯特

（哈萨克国际通讯社讯）哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统会见地中海航运公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）高级副总裁爱德华·西格里斯特（Eduard Sigrist），双方就交通运输和物流领域深化互利合作前景进行了讨论。

会谈期间，双方特别关注提高集装箱运输比重问题。总统指出，提升集装箱化水平将为扩大货运吞吐量发挥重要作用。

托卡耶夫高度评价MSC在哈萨克斯坦市场开展的业务，并指出，作为全球集装箱运输领域的领军企业之一，MSC在推动国际物流发展方面发挥着重要作用。

总统强调，发展跨里海国际运输走廊（中间走廊）是哈萨克斯坦当前的战略优先方向之一。

托卡耶夫向爱德华·西格里斯特介绍了提升跨里海国际运输走廊潜力所采取的具体措施。

其中，哈萨克斯坦正与阿塞拜疆和格鲁吉亚研究建立统一的长期运价机制。同时，扩大里海货运船队规模、与阿塞拜疆联合实施海底疏浚工程以及推进库雷克港现代化改造等重点基础设施项目也在积极推进之中。

总统对MSC有意投资里海沿岸港口基础设施表示欢迎。他指出，此类项目将显著提升中间走廊的国际竞争力，并有助于促进亚洲与欧洲之间货运量持续增长。

爱德华·西格里斯特向总统介绍了公司在哈萨克斯坦的长期投资规划。

根据规划，MSC计划投资物流终端、铁路资产、港口基础设施和海运服务，同时还将布局哈萨克斯坦航空货运市场，进一步拓展公司在中亚地区的综合物流网络。