科学和高等教育部长会见亚利桑那大学校长 深化高等教育与科研合作

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克在阿斯塔纳会见美国亚利桑那大学校长苏雷什·加里梅拉，双方就深化高等教育、科研创新等领域合作进行了交流。

亚利桑那大学代表团、北哈萨克斯坦大学校长以及哈萨克斯坦旅游和体育部副部长出席会谈。北哈萨克斯坦大学目前正与亚利桑那大学开展战略合作项目。

双方围绕高等教育、科研和创新合作现状及未来发展前景进行了讨论，重点涉及高层次人才培养、联合教育项目、科研合作、学术交流、技术转移以及科研成果商业化等议题。

努尔别克表示，与亚利桑那大学的合作是哈萨克斯坦国际高校合作最成功的案例之一，对提升高等教育质量、增强国家科研实力具有重要意义。

会谈还重点讨论了旅游教育发展问题。双方与旅游和体育部副部长共同研究了位于突厥斯坦市的国际旅游与酒店管理大学未来发展方向。

Фото: gov.kz

美方表示，有意依托该校开设认证教育项目，并建议研究通过政府支持推动项目实施。双方认为，此类项目将有助于提升旅游行业人才的专业能力、领导力、创新创业意识和实践技能，培养具有国际竞争力的专业人才。

哈萨克斯坦旅游和体育部副部长表示，将继续推进有关合作倡议。

亚利桑那大学校长加里梅拉表示，双方未来合作潜力巨大，希望进一步拓展合作领域，实施更多新项目。

会谈结束后，双方一致同意继续推进战略伙伴关系。双方认为，此次达成的共识将有助于推动哈萨克斯坦高等教育和科研体系发展，提升本国高校国际竞争力，并进一步巩固哈萨克斯坦作为地区教育、科研和创新中心的地位。