儿基会：仅靠年龄限制无法保障儿童上网安全

禁令并非万全之策

声明强调，这些限制措施反映出对儿童网络安全的切实忧虑——当前儿童普遍面临网络欺凌、剥削及有害内容威胁，对其心理健康和福祉造成负面影响。这种现状既辜负了儿童的权益，也给家庭带来沉重负担。

尽管儿基会乐见各方日益重视儿童网络安全，但声明同时警示，社交媒体禁令本身伴随着风险，甚至可能产生反效果。

儿基会表示，对许多儿童——特别是处于孤立或边缘化境遇的儿童而言，社交媒体并非奢侈品，而是获取学习资源、建立社会联结、开展娱乐活动及实现自我表达的“生命线”。更值得关注的是，大量儿童与青少年仍可能通过技术规避、设备共享或转向监管更宽松的平台继续使用社交媒体，最终反而使其置身于更缺乏保护的环境中。

儿基会强调，年龄限制应作为系统性保护方案的组成部分，在防范儿童遭受网络伤害的同时，必须尊重其隐私权与参与权，避免迫使儿童转向监管更薄弱、风险更高的网络空间。监管措施绝不能取代平台方在儿童安全建设方面的投入，年龄限制法规的出台也不应削弱企业在优化平台设计与内容审核方面的责任。

具体行动

儿基会呼吁各国政府、监管机构与科技企业协同儿童及其家庭，共同构建安全、包容且尊重儿童权利的数字环境。具体行动应包括：

各国政府需确保以年龄为基础的法律法规不得取代企业投资于更安全的平台设计的责任。

社交媒体及科技公司须以儿童安全与福祉为产品设计的核心原则，加大投入构建更安全的平台架构与高效内容审核体系，同时研发符合权利保护理念的年龄验证工具与分级体验机制，为低龄用户提供与其发展阶段相适应的安全网络环境。

民间社会及相关合作伙伴必须在关于社交媒体年龄限制的讨论中，充分传达儿童、青少年、父母及监护人的真实心声与切身经历。

关于如何在数字时代最有效保护儿童的决策，必须以高质量证据为基础，其中必须包含直接源自儿童群体的实证信息。

应当通过加强数字素养教育，为父母和监护人提供有效支持。

联合国儿童基金会承诺持续致力于儿童、青少年及家庭福祉，并将与他们携手合作，确保法律法规和技术设计能够切实反映儿童的呼声、需求与权利。该机构随时准备与各国政府、企业及社会各界通力协作，保障每个儿童都能在数字时代安全地学习知识、与世界连接并健康成长。