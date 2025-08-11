哈萨克斯坦首次举办亚洲残奥委会全会

该活动将于2025年8月11日至14日期间举行，在哈萨克斯坦国家机构和国际体育组织的支持下，由亚残奥委会和哈萨克斯坦国家残疾人奥林匹克委员会主办。

来自45个国家的190多名代表将参加此次全会和年会。亚残奥委会主席马吉德·拉什德(Majid Rashed)、国际残奥委会（IPC）主席安德鲁·帕森斯(Andrew Parsons)、哈萨克斯坦旅游和体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫和哈萨克斯坦国家残奥委会主席海拉特•波然巴耶夫，以及多个亚洲国家残奥委会主席和国际体育组织代表出席了会议。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

穆尔扎波森诺夫在讲话中指出，哈萨克斯坦高度赞赏国际残奥委员会和亚洲残奥委员会的使命。

- 亲爱的朋友们、各位来宾！很高兴在热情好客的哈萨克斯坦见到你们。我们非常荣幸地接待了残奥会各主要组织的领导人。我们高度赞赏国际残奥委员会和亚洲残奥委员会的使命。 支持国家委员会和联合会，在机会均等的原则下组织亚残运会、世界锦标赛、亚洲锦标赛以及国际赛事至关重要。 在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对残奥会发展的大力支持，我们今天举办了这场大型国际盛会。-他说。

旅体部长谈到哈国残奥会运动的积极发展，并表达了深化国际合作的意愿。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

亚残奥委会主席马吉德·拉什德强调了举办全会的重要性。

- 亚洲为全球残疾人体育的发展做出了重要贡献，我们很荣幸能够参与其中。包容性并非昙花一现，而是一项需要持续努力的任务。正因如此，本次大会才如此重要。它为我们提供了一个公开讨论下一步行动的机会。 -他说。

哈国家残奥委会主席海拉特•波然巴耶夫指出，在阿斯塔纳举行的亚残奥委会全会暨年会意义重大，45个国家的代表齐聚一堂，共同探讨亚洲残奥会的战略发展。

值得一提的是，这是亚残奥委会全会暨年会首次在包括哈萨克斯坦在内的中亚地区举办。此次活动的举办是国际社会对哈萨克斯坦为残疾人体育发展所作贡献的认可，也是对其作为体育领域可靠合作伙伴地位的肯定。

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

【编译：小穆】