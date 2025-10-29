哈萨克斯坦包容社会建设：残疾人保障体系守护尊严与机遇

哈萨克斯坦已形成多层次社会保障体系，涵盖经济援助、医疗康复、教育就业及无障碍设施，基于《社会代码》和《残疾人社会保障法》，不断优化以提升生活质量。劳动与社会保障部（以下简称劳社部）协调推进，协调理事会在部内运作，促进政府与公民社会对话，制定针对性建议。中央及地方层面设立残疾人事务顾问制度，逾140名顾问协助解决区域问题，推动生活质量改善。

2024年，哈萨克斯坦在联合国提交《残疾人权利公约》首份国家报告，获委员会高度评价，并获多项建议指导。响应总统指示，劳社部制定《2030年包容政策概念》，从医疗-社会模型转向社会-法律模型，目标是构建每个人依自身能力尊严生活、充分施展潜力的社会。

经济与社会援助

残疾人获国家社会补助（SSA）和国家社会保险基金（SSNF）支付，年度指数化调整。

截至今年10月1日，54.4万SSA领取者获3820亿坚戈支持，平均每月7.82万坚戈。另有11.03万儿童残疾护理补助（599亿坚戈）和5.16万一级残疾护理补助（298亿坚戈）。

SSNF针对劳动能力丧失，提供个性化支付，基于平均收入、丧失系数及参保年限。前9个月，9.8万余人获389亿坚戈，平均7.21万坚戈/月。

医疗康复与评估

优化医疗社会评估：30种病症采用主动外部格式，仅需就医机构介入，其余通过信息系统整合。前9个月处理近7.9万申请，4万经独立专家评估。7月1日起试点机制针对不可逆变化病症（如肢体截肢、唐氏综合征），决策期缩短至1工作日。

残疾人获免费假肢矫形、听视辅助器具、轮椅、疗养治疗、卫生用品及个人助理/手语服务。通过社会服务门户选择供应商，确保透明竞争。门户注册629家特殊服务提供者、1045家康复工具供应商、逾3.2万助理、751名手语专家及134家疗养机构。前9个月处理46.7万订单，正整合无障碍出租车服务。

特殊社会服务与中心建设

特殊服务覆盖8类（社会生活、医疗、心理、教育、劳动、文化、经济、法律），提供住院、半住院及居家护理。2025年起转型：许可监管、按人头资助、数字化流程。578家机构获许可，服务逾9.3万人。

根据计划，全国12地区正在完成现代康复中心（阿拜、阿克莫拉等省及阿斯塔纳等市）的建设，已开通塞梅伊、塔拉兹等4家，年尾阿特劳1家投用，其余7家在建。“关怀”倡议第三阶段开设日间中心，针对自闭症等儿童，现7市运行。

劳社部与“为了哈萨克斯坦人民”基金会试点居家创新康复，截至目前有4地区230名残疾儿童儿童参与，数月内成果显著：83名儿童掌握头部控制，51名独立坐立，20名站立，16名行走。

就业与教育支持

就业是重中之重。截至10月1日，11.19万残疾人实现就业，占劳动年龄群体的30%。

- 岗位配额：各地为残疾人预留2-4%岗位（不含重体力或高风险工种）。今年二季度，已安置6300人。

- 特殊岗位补贴：企业为残疾人配备专用工位，国家报销最高100万坚戈（300 AEK）。上岗后工资连续3年获支持：第一年国家补70%（上限10.35万坚戈/月）、企业30%；第二年国家65%、企业35%；第三年国家60%、企业40%。

- 创业与培训：国家项目提供免费短期技能培训、enbek.kz在线课程、无偿创业补助（最高160万坚戈，已发1400余人）、“青年实践”“首份工作”“银龄”“代际契约”等项目，帮助积累经验。前9个月：3.7万人获稳定岗位，463人青年实践，524人社会岗位，5600人公共工程，715人“银龄”，112人“首份工作”，9人“代际契约”。

- 劳动权益：一、二级残疾人每周工作不超过36小时，年假至少多6天，夜班需本人同意且健康允许；残疾期内免缴养老金，统一积累基金缴费可自愿。

- 教育机会：义务教育免费，全国200多所特殊学校；大学学费补贴80%，IT、手工艺等职业培训全免。“Damu”基金年培训5万人。

无障碍环境与监督

2023-2027年，全国4.3万余公共设施将完成无障碍改造，已完成2.4万项（可查互动地图）。自2023年起，国家监察员负责权益监督，前9个月开展1083次检查：433次预防性、420次计划外、230次检察院指定。

残疾人权利包括：社会保护、康复、社区融入；免费学前及义务教育；担保医疗保险；特殊服务；职业培训与就业；无障碍基础设施、交通、信息、娱乐、文化、体育及公共服务；选举权；住房权；优先服务。

这些措施确保残疾人尊严生活，国家持续完善体系，助力包容社会建设，每位公民共享发展机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】