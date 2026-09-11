世卫组织警告：吸烟会损害生育能力

世卫组织将不孕症定义为在12个月或更长时间内进行规律的无保护性生活后仍未能怀孕——全球每六人中就有一人受此影响。

在一份总结吸烟与不孕症之间关联所有证据的新报告中，该机构援引了数十年的研究证据，表明吸烟不仅与女性不孕症有关，还会损害男性的精子质量和性功能。

世卫组织还指出，二手烟会影响生育能力，这意味着即使不吸烟的人也可能面临生殖风险。世卫组织警告称，接触二手烟可能会增加女性的不孕风险，因为这会降低她们每月尝试受孕时的成功几率。

世卫组织的这份报告还表明，戒烟能产生积极影响：与继续吸烟的女性相比，过去吸烟但现已戒烟的女性患不孕症的风险可能降低25%。

不仅是女性的问题

世卫组织强调，不孕不育不仅仅是女性的问题。一项涉及44项研究、超过6万名男性的综述发现，吸烟与生殖功能障碍有关，包括精液异常和性功能障碍。

证据表明，吸烟男性更容易出现勃起功能障碍、射精问题以及相关问题，例如精液中无精子、精子活力低下和精子形态异常。

对辅助生殖治疗的影响

报告指出，吸烟还会降低辅助生殖治疗的成功率。此前对21项研究的综合分析表明，吸烟与活产率降低以及体外受精等辅助生殖技术后的妊娠成功率降低有关。

研究结果进一步表明，吸烟可能会使成功率降低约一半。

水烟和电子烟

世卫组织还指出了水烟可能带来的其他风险，这些风险可能影响男性生育能力。

尽管关于电子烟、水烟、无烟烟草及其他新产品的证据仍在不断积累，但世卫组织表示，其他烟草和尼古丁产品也可能带来生殖风险，需要进一步研究。

降低风险

报告建议医疗保健提供者与计划怀孕的个人和夫妇讨论吸烟对生殖健康造成的风险。

报告还呼吁提供基于证据的支持以帮助人们戒烟，包括在所有医疗保健场所例行向吸烟者提供简短的戒烟建议。