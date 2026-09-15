托卡耶夫会见乐天集团会长辛东彬

托卡耶夫表示，乐天集团是哈萨克斯坦值得信赖的合作伙伴，为加强哈韩两国经济合作作出了重要贡献。

总统高度评价乐天集团在哈萨克斯坦食品工业领域开展的业务，并特别提到该集团在推动“拉哈特”（Rakhat）品牌发展，以及对阿拉木图和奇姆肯特生产基地实施现代化改造方面取得的成果。

此外，托卡耶夫还谈及Lotte Global Logistics有关发展交通物流基础设施、提升进入区域和国际市场能力的计划。

Фото: Акорда

会谈期间，双方还讨论了酒店业务发展问题。托卡耶夫对在阿拉木图建设哈萨克斯坦首家Lotte品牌酒店的协议表示支持，并指出，该项目在进一步扩大乐天集团在哈业务方面具有良好前景。

辛东彬确认，乐天集团计划继续在哈萨克斯坦食品工业、物流服务和酒店业务等领域进行投资。他还表示，有意参与阿拉套市（Alatau City）项目建设，包括Iconic Complex综合体项目。

Фото: Акорда

会谈结束后，Hotel Lotte Co. Ltd与Sensata Invest交换了关于在阿拉木图和阿拉套市建设Lotte品牌酒店的谅解备忘录。