托卡耶夫总统会见VEON集团首席执行官

会谈期间，双方围绕电信市场未来发展前景交换了意见，重点讨论了进一步推进数字化转型及人工智能技术应用等议题。托卡耶夫总统高度评价VEON集团长期深耕哈萨克斯坦市场，并充分肯定了该集团在推动本国电信产业发展和数字生态体系建设方面所作出的贡献。

托卡耶夫总统指出，在哈萨克斯坦数字化转型进入新阶段的背景下，人工智能正成为推动经济增长的重要引擎。鉴于此，总统邀请VEON集团积极参与现代算力基础设施建设，并共同推进云服务的发展。

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泰尔齐奥卢介绍了公司在引进先进通信技术、提升居民数字服务可及性等方面的发展规划。他表示，VEON计划在未来三年内将其在哈业务规模扩大一倍，并继续向哈萨克斯坦经济追加10亿美元投资。

泰尔齐奥卢还表示，公司对参与落实“数字哈萨克斯坦”战略充满兴趣。目前，Beeline Kazakhstan公司正在研究在阿斯塔纳建设数据处理中心的可行性。国家元首对公司的发展规划表示欢迎，并重申，哈萨克斯坦将一如既往为投资者营造良好的营商环境，持续深化互利共赢的伙伴关系。