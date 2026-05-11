托卡耶夫会见巴西外长 邀请巴西总统卢拉访问哈萨克斯坦

托卡耶夫在会谈中指出，巴西是哈萨克斯坦在拉丁美洲地区最重要的合作伙伴之一。

—您此次对哈萨克斯坦的访问正逢其时。我相信，这将为进一步加强双边关系注入新的动力。当前，两国各领域合作正在稳步发展。您率领规模庞大的商业代表团来访，充分表明巴西方面高度重视同哈萨克斯坦深化互动与合作，-托卡耶夫总统表示。

会见期间，托卡耶夫还请维埃拉转达他对巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的诚挚问候，并正式邀请卢拉总统访问哈萨克斯坦。

维埃拉表示，此次访哈是受巴西总统特别委派。他认为，哈萨克斯坦与巴西在政治、经贸及人文等多个领域都拥有进一步拓展合作的巨大潜力。

双方重点讨论了深化能源、矿业冶金、农业、创新技术以及人工智能等领域合作的前景。

托卡耶夫还强调，双方在国际安全、核裁军以及防止大规模杀伤性武器扩散等领域加强协作具有重要意义。与此同时，双方还就联合国及其机构改革、伊朗核计划相关局势等国际热点议题交换了意见。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统重申，哈萨克斯坦始终坚持在国际原子能机构监督下，和平利用原子能。

他指出，哈萨克斯坦在国际核不扩散领域享有高度信誉，并已建立起安全利用核材料所需的基础设施、专业人才储备和科技基础。目前，全球唯一的国际原子能机构低浓缩铀银行正设立在哈萨克斯坦境内。

国家元首表示，哈萨克斯坦愿本着真诚立场，为推动伊朗核问题解决作出贡献。为此，有必要达成相应国际共识，并确保相关解决方案能够切实转化为具体行动。