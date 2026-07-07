世界摔跤联合会领导层访问阿斯塔纳

（哈萨克国际通讯社讯）世界摔跤联合会（United World Wrestling，UWW）主席内纳德·拉洛维奇和亚洲世界摔跤联合会（UWW Asia）主席穆罕默德·阿尔-阿瓦姆莱日前对哈萨克斯坦进行正式访问。

据哈萨克斯坦摔跤联合会消息，访问期间，双方在阿斯塔纳举行了一系列重要会谈，并推进多项旨在促进哈萨克斯坦摔跤运动发展的战略举措。

在哈萨克斯坦摔跤联合会主席叶尔肯·奥卡索夫的邀请下，两位嘉宾参观了正在阿斯塔纳建设中的哈萨克斯坦摔跤学院。学院建成后，将为古典式摔跤、自由式摔跤、女子摔跤以及沙滩摔跤运动员提供训练和备战国际赛事的平台，并计划设立医学和运动科学实验室。

访问期间，哈萨克斯坦摔跤联合会新办公楼正式启用。揭牌仪式由叶尔肯·奥卡索夫与拉洛维奇共同完成。

Фото: Қазақстан күрес федерациясы

办公楼内还设立了展示哈萨克斯坦摔跤发展历程的荣誉馆，集中展出了哈萨克斯坦摔跤运动员在奥运会和世界锦标赛上获得的奖牌、冠军腰带、比赛服、历史照片及个人档案等珍贵展品。

此次访问的重要成果之一，是双方签署了推动哈萨克斯坦摔跤运动系统化发展的重要合作文件。根据协议，哈萨克斯坦摔跤学院将在世界摔跤联合会框架下开展工作，并致力于建设成为世界顶尖摔跤运动员训练中心。

Фото: Қазақстан күрес федерациясы

叶尔肯·奥卡索夫表示，这一举措将推动哈萨克斯坦青少年摔跤人才培养体系迈上新台阶，为培养符合国际标准的专业人才创造条件。学院还将成为融合国内外先进经验的教学和训练中心，吸引世界各国摔跤运动员前来训练交流。

世界摔跤联合会领导层对哈萨克斯坦近年来在摔跤运动发展方面取得的成果给予高度评价，并表示愿进一步深化双方合作。

访问期间，两位嘉宾还参观了阿斯塔纳的搏击馆、雪豹竞技场（Barys Arena）以及阿拉木图市的多座体育设施。