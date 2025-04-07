哈萨克斯坦议会下院议员视察胜利80周年阅兵准备工作

此次前往现场的议员包括艾多斯·萨热姆、叶尔穆拉特·巴皮、博拉特·克里姆别克、马克西姆·罗金与奥尔加斯·库斯帕科夫。他们在营地与各方队指挥官和现役军人进行了交流。

哈萨克斯坦武装力量陆军总司令梅热科·阔谢科巴耶夫少将向议员们介绍了阅兵准备工作的总体情况，并展示了军人和学员们的生活保障条件。

Фото: Қорғаныс министрлігі

议员们对营地内的新式帐篷设施进行了查看，重点检查了温控系统、沐浴区、医疗点、生活服务区以及军人食堂的运行情况。此外，他们还了解了将参加阅兵的各军种所配发的不同式样军装。

- 今年我们将与全国人民一道纪念胜利80周年。这是一项具有重大历史意义的事件，因此我们希望亲眼见证阅兵准备情况。目前营地内已搭建新型帐篷，军事装备也已就绪。最重要的是，我们确认了为士兵们提供了良好的生活条件，一切按计划进行。只希望天气也能配合，- 议员艾多斯·萨热姆表示。

Фото: Қорғаныс министрлігі

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议员们向即将参加阅兵的军人表示感谢，并对庆典活动的高水平组织充满信心。

活动最后，武装力量国家军事爱国主义中心的艺术团为军人和议员们献上了一场演出。军中艺术家演唱了战时歌曲，军乐团也宣布将为在阿斯塔纳举行的胜利阅兵提供音乐伴奏。

【编译：木合塔尔·木拉提】