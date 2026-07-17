托卡耶夫总统会见柬埔寨首相洪玛奈

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间7月17日，在上海举行的世界人工智能大会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见柬埔寨首相洪玛奈，双方就深化双边合作及加强国际和地区事务协调交换意见。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦高度重视与柬埔寨建立在牢固友谊和相互尊重基础上的伙伴关系，并指出两国在经贸领域合作潜力巨大，有望为双边关系发展注入新的动力。

托卡耶夫认为，农业、纺织业、旅游业、建筑业、食品工业以及交通物流等领域是未来扩大双边贸易的重要方向。哈萨克斯坦愿进一步扩大对柬埔寨的小麦、化肥及其他农产品出口。同时，作为联合国电子政务发展指数全球排名前24位的国家，哈萨克斯坦也愿与柬埔寨分享数字化和先进技术领域的发展经验。

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洪玛奈表示，柬埔寨高度重视发展对哈关系，愿积极推动两国政府及工商界之间的交流合作，并将为双边合作项目提供全力支持。

会谈中，双方还就在国际和地区机制框架下加强合作交换了意见。托卡耶夫总统感谢柬埔寨对亚洲相互协作与信任措施会议的支持，并向洪玛奈介绍了哈萨克斯坦关于在联合国框架下设立国际水组织的倡议。

会谈结束时，洪玛奈邀请托卡耶夫总统在方便的时候访问柬埔寨。