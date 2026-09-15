托卡耶夫会见现代汽车集团高层 提出打造区域汽车生产和出口中心

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见现代汽车集团（Hyundai Motor Group）总裁兼战略规划部门负责人Sung Kim。双方就扩大投资、工业和技术合作，以及在哈萨克斯坦实施新的大型项目等议题进行了讨论。

韩方现代汽车集团旗下现代工程公司（Hyundai Engineering）和起亚（Kia）汽车公司代表参加了会谈。

托卡耶夫指出，现代汽车集团为哈萨克斯坦汽车工业发展作出了重要贡献。他强调，应进一步提高生产本地化水平，扩大汽车零部件生产，并增强出口潜力。其中，位于阿拉木图的现代汽车工厂和位于库斯塔奈的起亚汽车工厂将发挥重要作用。

总统表示，哈萨克斯坦已提出一系列具有前景的发展目标，包括将本国打造成为区域重要的汽车生产和出口中心，并重点发展汽车全周期生产。

托卡耶夫指出，电动交通是双方合作的另一个重要方向，包括发展电动汽车生产、零部件制造以及充电基础设施。

Sung Kim感谢托卡耶夫长期以来对现代和起亚在哈项目给予的支持。他表示，对现代汽车集团而言，哈萨克斯坦不仅是一个市场，也是面向独联体国家的重要区域中心。

他同时确认，现代汽车集团有意进一步扩大在哈萨克斯坦的业务，并提高生产本地化水平。

此外，现代工程公司管理层表示，愿进一步发展与哈萨克斯坦在油气、工业和基础设施等领域的合作。

起亚公司代表则表示，有意为打造哈萨克斯坦民族汽车品牌作出贡献。

会谈结束后，QazaqGaz、现代工程公司和SICIM Kazakhstan就西哈萨克斯坦州建设天然气加工厂达成协议。现代汽车公司（Hyundai Motor Company）与Astana Motors还就生产新款Hyundai Tucson车型达成协议。