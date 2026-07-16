托卡耶夫总统会见小米集团总裁卢伟冰 探讨人工智能与高科技领域合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫日前会见小米集团总裁卢伟冰，双方就人工智能、高科技产业、数字基础设施建设等领域的合作前景进行了深入交流。

会谈中，托卡耶夫表示，哈萨克斯坦正积极推进现代数字经济建设，将人工智能和高科技产业发展作为国家优先方向之一。

总统指出，小米品牌在哈萨克斯坦及中亚地区的市场需求持续增长。鉴于小米在先进技术研发和应用领域拥有丰富经验，哈方建议双方共同探讨在人工智能、算力基础设施、云技术以及数字平台建设等领域实施合作项目的可能性。

卢伟冰介绍了小米集团的战略发展规划，并表示，公司计划进一步完善在哈萨克斯坦及中亚市场的分销体系。同时，小米还将重点关注为复杂人工智能系统培养本地专业人才的相关工作。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦有意发展电动汽车和动力电池制造产业，并积极推动智能交通系统建设，希望与包括小米在内的国际高科技企业深化合作。

总统强调，哈萨克斯坦政府愿意支持小米集团扩大在哈市场业务布局，并支持其旨在深化双方长期战略伙伴关系的各项合作倡议。

近年来，小米集团持续加大在智能终端、人工智能和智能汽车领域的投入。此次会晤也反映出哈萨克斯坦在推进数字化转型和高技术产业发展过程中，希望进一步吸引全球科技企业参与本地创新生态建设的积极意愿。