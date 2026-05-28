议会下院讨论“血亲同胞”定居区域与语言要求

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）日前审议有关“血亲同胞”（回归历史祖国定居的海外哈萨克族同胞）安置及相关要求的议题，涉及定居区域、语言要求以及身份期限等内容。

议员穆拉特·阿别诺夫表示，围绕政府正在实施的试点项目，社会上出现了不少讨论与疑问，尤其是有关海外哈萨克族回归人员的新政策调整。

他说，自己支持该法案，并提到12年前启动的“Serpin”项目曾将南部地区青年输送至北部学习技术类专业，取得了一定成效，因此有必要通过法律形式进一步完善类似机制。

不过，他指出，近期不少民众对“血亲同胞”政策变化存在疑惑。

“此前，回归人员可以自行选择定居地区。现在社会上流传一种说法，即未来只能被安排前往指定地区。这项政策具体将如何实施？”阿别诺夫在会议上提问。

此外，他还关注到语言测试问题。

阿别诺夫表示，目前针对“血亲同胞”已开始引入“Kaztest”语言测试（哈萨克语基础水平测试），但由于许多海外哈萨克族群体对西里尔字母掌握程度不同，社会对相关要求仍存在不少不理解之处。

他同时询问，“血亲同胞”身份有效期从1年延长至5年的消息，究竟是通过法律正式确立，还是行政层面的决定。

对此，哈萨克斯坦劳动和社会保障部第一副部长叶尔波勒·图亚克巴耶夫表示，相关试点项目主要基于国家经济和人口发展的现实需求制定。

他强调，国家不会区别对待任何人。

“无论是‘血亲同胞’，还是其他外国公民，只要希望在哈萨克斯坦生活，并将未来与国家发展联系在一起，政府都会在获取国籍程序中提供支持。”他说。

图亚克巴耶夫还表示，为了调节劳动力流动，政府正在研究将申请人引导至劳动力需求较高地区的机制。

“如果来哈目的主要是临时就业，我们会考虑将其引导至劳动力短缺地区。这主要取决于劳动力市场需求。”他说。

关于语言要求，他表示，政府正在引入基础语言能力门槛。

“这是为了让人们能够在商店、服务场所进行基本交流。这种做法在国际上也十分普遍。”他说。

官方数据显示，目前参加测试的大多数人员都能够达到规定标准。新制度将对“血亲同胞”和其他申请者统一适用。