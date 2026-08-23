阿利耶夫祝贺哈萨克斯坦首届库鲁尔泰议会选举顺利举行

阿利耶夫表示，此次选举标志着哈萨克斯坦社会政治生活进入新的历史阶段。

“我相信，这一标志着哈萨克斯坦社会政治生活开启新的历史阶段的重要事件，将有助于推动贵国全面发展，延续您正在实施的大规模改革，并完成未来各项任务。祝愿库鲁尔泰工作取得成功。”阿利耶夫说。

阿利耶夫指出，发展与哈萨克斯坦的关系对阿塞拜疆具有特殊意义，两国拥有共同的历史根源、民族精神价值观和兄弟般的情谊。

他表示，与托卡耶夫总统之间积极且富有成效的政治对话，为进一步巩固阿塞拜疆与哈萨克斯坦战略伙伴关系、不断丰富双边关系内涵注入了新的动力。

“我相信，在双方共同努力下，建立在坚实基础之上的阿塞拜疆—哈萨克斯坦友好关系和战略伙伴关系将继续发展深化，造福两国人民。祝您身体健康、幸福安康，并在履行崇高的国家职责中取得新的成就，祝兄弟般的哈萨克斯坦人民永享和平、幸福与繁荣。”阿利耶夫表示。

此前，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫也向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民表示祝贺，祝贺哈萨克斯坦库鲁尔泰议会选举顺利举行。