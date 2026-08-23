吉尔吉斯斯坦总统祝贺哈萨克斯坦库鲁尔泰议会选举顺利举行

据吉尔吉斯斯坦总统办公厅消息，扎帕罗夫在贺词中表示：

“我相信，在公民自由选择基础上产生的库鲁尔泰，将为巩固哈萨克斯坦国家制度、完善法律和社会政治机制，以及推动国家经济社会持续发展作出重要贡献。”

扎帕罗夫指出，在托卡耶夫总统领导下实施的一系列系统性改革符合国家长远利益，旨在增进人民福祉并推动国家进一步繁荣发展。

“我相信，吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦的战略伙伴关系和盟友关系将继续得到巩固，造福两国人民，同时为整个中亚地区的和平、稳定与发展作出贡献。”

扎帕罗夫祝愿托卡耶夫身体健康、幸福安康，并在国家领导工作中取得成功，同时祝愿兄弟般的哈萨克斯坦人民和平与繁荣。

当天，哈萨克斯坦库鲁尔泰议员选举投票已经结束。当地时间20时，全国境内各投票站关闭，选举委员会随后开始计票。

根据截至20时公布的数据，此次库鲁尔泰议员选举共有超过935万名列入选民名册的公民参加投票。