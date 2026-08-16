坎耶·韦斯特阿拉木图演唱会举行

这场大型音乐秀在南部城市阿拉木图中央体育场举行。

演唱会于21:00正式开始，体育场则于16:00提前向观众开放。

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

现场气氛热烈：观众跟随歌手一起唱歌、跳舞，并纷纷用手机记录现场画面。演出期间，夜空中多次绽放烟花，成为整场演出的亮点之一。

整场演出的一个主要特色，是体育场中央搭建的巨型球形结构。坎耶·韦斯特借助安全绳索，在这一结构上方进行表演。

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

为举办此次演唱会，主办方共向阿拉木图运送了100多吨专业技术设备，为观众呈现了一场融合舞台、球形装置和烟火特效的音乐秀。

此外，场地周边还安装了多座用于灯光设备的高耸技术塔架。

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

为方便观众入场，中央体育场三个方向共设置了40个入口。

观众进入场地前须接受检查，且只有持票观众才能入场。

演唱会当天，警方加强了体育场及周边街道的巡逻执勤。

主办方此前已提醒观众，禁止携带武器、毒品、酒精、玻璃容器、塑料瓶、刀具等尖锐物品以及其他违禁物品进入场内。

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

演出场地还安排了紧急医疗救援队和消防队伍值守。医护人员在体育场附近待命，以便在必要时及时为观众提供帮助。

受此次演唱会影响，16:00至00:00期间，阿拜大道、萨特巴耶夫街和拜图尔瑟诺夫街部分路段实施交通管制，并限制车辆停放。

Фото: Камшат Абдирайым / Kazinform

公共交通方面，32条公交线路的行驶路线作出调整。

演唱会结束后，主办方为疏散观众安排了60辆免费摆渡客车，分别沿6条线路运行。

Фото: Еламан Турысбек / Kazinform

地铁运营时间也相应延长，当晚一直运行至次日凌晨01:00。

值得一提的是，YE原定于8月14日举行演唱会。然而，由于强风和暴雨导致部分舞台结构受损，演唱会最终顺延至8月15日举行。