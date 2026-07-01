托卡耶夫会见阿斯塔纳航空首席执行官 强调机队更新与国际航线拓展

会见中，詹利尔向托卡耶夫总统汇报了阿斯塔纳航空作为中亚和高加索地区航空业领军企业的经营业绩及财务状况。

据介绍，公司计划于2026年至2027年间陆续引进新一代波音787“梦想客机”。目前，阿斯塔纳航空累计订购了50架空中客车A320neo和A321neo系列客机，以及15架波音787-9客机，全部订单预计将于2036年前完成交付。

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詹利尔还介绍了公司的长期发展战略。该战略旨在进一步巩固哈萨克斯坦区域航空枢纽地位，持续拓展国际业务布局。

按照规划，阿斯塔纳航空将不断完善航线网络，推进多式联运发展，增加重点航线航班密度，并进一步强化数字化转型和新技术应用。

托卡耶夫强调，高效推进机队更新、拓展航线网络、提升国家航空运输能力具有重要意义。他指出，组织开通飞往美国和日本的直达航班应作为当前的重点任务加以推进。

此外，国家元首还特别关注旅客普遍关心的航班延误、临时更换机型等问题，并要求公司进一步加强与哈萨克斯坦公民经常往来国家之间的航空运输合作，不断提升航空运输服务质量。

同日，托卡耶夫总统签署《关于哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰选举的总统令》，决定于2026年8月23日举行哈萨克斯坦共和国库鲁尔泰议员选举。