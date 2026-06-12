欧洲议会举行专题会议 关注哈萨克斯坦政治改革进程

此次围绕哈萨克斯坦与欧盟战略伙伴关系展开的活动受到欧洲议会多名议员关注。来自欧洲议会三大党团的代表，包括欧洲议会中亚和蒙古代表团成员出席了会议。

哈萨克斯坦驻比利时大使、兼驻欧盟及北约代表团团长罗曼·瓦西连科出席圆桌会议并参与讨论。

会议由比利时《外交世界》杂志主编阿尔贝托·图尔克斯特拉主持。他在发言中谈及哈萨克斯坦当前政治进程的重要性，并从欧盟视角分析了其在地区合作中的现实意义及战略价值。

欧洲爱国者党团核心成员、法国籍欧洲议会议员蒂埃里·马里亚尼在发言时表示，中亚地区对欧盟的重要性正在不断提升。

—阿斯塔纳正按照自身的发展节奏推进现代化进程。我们应当尊重并理解这种务实的发展道路，而不应以固有印象来界定双方关系。本次会议为欧盟与哈萨克斯坦进一步审视双边关系、拓展务实合作提供了良好平台，-马里亚尼议员表示。

欧洲议会中亚与蒙古代表团成员乔龙·维吉尼则指出，哈萨克斯坦近年来推进的宪法改革在欧洲议会内部受到广泛关注。她认为，哈萨克斯坦目前正处于政治制度持续完善和发展的阶段。

与会人士在会议总结阶段表示，此类交流活动有助于增进哈萨克斯坦与欧盟之间的相互了解，并为双方围绕当前地区及国际议题开展意见交流提供平台。