哈萨克斯坦社会企业数量一年接近翻倍
（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家经济部数据显示，截至2025年12月31日，全国社会企业主体名录已正式确认，共纳入1431家社会企业。相比之下，2024年名录中共有835家企业，一年间数量接近翻倍增长。
从地区分布来看，社会企业主要集中在阿斯塔纳和阿拉木图两市，以及西哈萨克斯坦州、阿拉木图州和阿拜州等地区。
按行业划分，社会企业的业务结构较为集中：
-
约60%从事教育领域相关活动；
-
20%从事社会服务；
-
10%涉及医疗卫生领域；
-
其余10%分布在其他行业。
社会企业名录的编制和维护由各地区地方执行机构负责提供相关数据，包括各州、直辖市以及首都的政府机构。企业提交申请后，需首先由专门委员会进行初审。
该委员会的主要职责，是对符合社会企业条件的个体企业家和法人机构（不包括大型企业主体）提出是否纳入名录的建议。
根据现行法律规定，主管部门需在每年3月1日之前，依据上一年度12月31日的统计数据确认并公布社会企业名录。
值得一提的是，哈萨克斯坦社会企业制度的法律基础于2021年正式确立。当年通过相关法律文件，首次在规范层面明确了“社会企业”的概念，即以解决公民及社会问题为目标的企业经营活动。
按照法律定义，社会企业包括由残疾人创办的企业，以及为残疾人士和社会弱势群体提供就业机会的企业等类型。
【编译：达娜】