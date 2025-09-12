儿基会：加沙每五名儿童即有一人患有急性营养不良

最脆弱群体的生存状况持续恶化。罹患最致命病症——重度急性营养不良而需入院治疗的儿童比例，自年初以来不仅持续增长，近期更呈现加速恶化趋势。

联合国儿童基金会执行主任拉塞尔表示：“八月期间，加沙城每五名儿童中就有一人被诊断罹患急性营养不良，亟需儿基会提供拯救生命的营养支持与治疗。只要我们能够安全进入并持续开展援助工作，就完全有能力预防和治疗营养不良——这本身就是任何儿童都不应承受的苦难。”

儿基会持续警告加沙城军事行动升级所带来的危险。在避难场所和服务设施严重匮乏的情况下，当前冲突升级已造成不成比例的平民伤亡，并致使维持儿童生存所剩无几的生命线濒临彻底崩溃。

除幼儿外，孕妇和哺乳期妇女尤其受到食物摄入不足的严重影响。由于医疗专业人员被迫大幅削减针对该群体的营养服务，且持续支持体系几近中断，母婴双方均面临极端风险。

儿基会正与营养合作伙伴共同努力，通过加沙地带约140个站点扩大必需营养物资的准入规模并开展分发工作。

随着商业货物有限度地恢复进入加沙地带，市场上可供销售的食品种类有所增加，价格也从极端高位逐步回落。然而，许多基本商品仍然短缺或价格高昂，对最脆弱的家庭而言尤为如此。

儿基会强调，当前亟需大幅增加粮食援助规模，显著提升运送、分发与获取效率，并持续保障营养物资、住所、燃料、烹饪用气及食品生产原料的稳定供应。

儿基会呼吁各方立即恢复停火，恪守国际法规定的义务。平民及其赖以生存的关键基础设施——包括医院、避难所、营养中心及供水系统——必须始终依据国际人道法受到保护。

至少2000名饥民在求援途中丧生

联合国近东救济工程处主任专员拉扎里尼周四在社交媒体上表示，至少已有2000名绝望的饥民在寻求食物援助过程中丧生，其中绝大多数罹难地点位于所谓的“加沙人道主义基金会”分发中心附近。

他指出，应对加沙饥荒必须建立不受阻碍、规模充足且安全可靠的援助通道，确保覆盖所有受困民众所在的区域。

拉扎里尼强调，联合国系统，包括近东救济工程处及其合作伙伴，具备充足的资源与专业的应对能力。

生存困境

联合国人道主义事务协调厅表示，在以色列军方对加沙全城下达疏散令后，近百万居民不仅每日遭受轰炸，更面临生存资源匮乏的困境。

人道协调厅警告，随着以军对已陷饥荒的加沙城攻势加剧，民众正再次大规模流离失所，却无处可逃。据监测加沙人口流动的合作伙伴数据，仅上周日至周三的四天间，已记录超过2.5万人被迫迁移。

此外，由于救援行动面临重重阻碍，加沙城部分关键服务已陷入停滞。多处人道主义设施遭严重破坏，导致救援行动与基本生活服务供应中断。

医疗系统濒临崩溃

负责卫生事务的合作机构报告称，部分初级医疗保健中心已被迫暂停运营；营养领域的合作伙伴同时指出，在加沙城持续遭受空袭下，49个门诊治疗点中已有12个停止服务。此外，至少两个社区厨房中止运作，另有三个被迫在城内迁址。

世界卫生组织的报告显示，加沙地带仍在运行的医院近半数集中于加沙城，且包含了全地区一半的重症监护病床。随着以色列在该地区攻势持续，世卫组织强调，加沙地带已无法承受任何现有医疗设施的进一步损失。

“每次延误都在付出生命代价”

与此同时，加沙境内的人道主义物资运输持续面临延误和阻碍。人道协调厅报告称，即便行动已获得以色列当局预先批准，执行过程仍耗时漫长，工作队往往被迫在危险或拥堵的道路上等待。

近日，人道协调厅还注意到，巴勒斯坦工作人员日益频繁地被排除在救援任务之外，包括驾驶员与项目人员在内均受到影响。这些拒绝通常是在最后一刻才被告知，致使行动严重延误，团队不得不紧急寻找替代方案以维持运作。

人道协调厅呼吁必须全面保障人道工作者在加沙全境——包括北部与南部地区——安全、畅通无阻地准入与行动。该机构强调：“每一次延误，都可能以生命作为代价。”