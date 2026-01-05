议会改革、税制调整与核电建设：2026年哈萨克斯坦将迎来哪些关键变化？

哈萨克国际通讯社分析人士对2026年前后可能出现的一系列重要改革和政策动向进行了系统梳理。

税收制度迎来系统性重构

从经济层面看，2026年最具标志性的变化将出现在税收领域。事实上，相关调整的轮廓已在今年逐步显现，部分修订已提前实施，而真正具有根本意义的新一轮改革，将随着新版《税法典》于2026年正式生效而全面展开。

税务专家、注册会计师艾扎玛尔·阿卜迪克里莫娃表示，新版税法的核心目标在于压缩灰色经济空间，使税制结构更加简明、透明。此前，哈萨克斯坦共实行8种不同税收制度，改革后将整合为三种基本模式：通用税制、简化税制以及面向农业领域的专项税制。

她指出，中小微经营主体的部分优惠政策仍将保留。例如，从事出租车运营、美容美发等服务行业、月收入不超过130万坚戈的个人，可在不注册个体工商户的情况下合法经营，仅需按月缴纳一笔统一费用，其中4%将自动划入养老和医疗保险体系。

Коллаж: Kazinform / Freepik

不过，专家同时提醒，该模式在未来退休待遇和产假补贴等方面存在一定局限，适合短期经营，但不利于长期社会保障规划。

在市场层面，新税法也可能对价格体系产生连锁反应。当前社会关注度最高的变化之一，是增值税税率由12%上调至16%。这可能推高银行服务、私立幼儿园、培训机构及各类服务业成本，甚至对房地产价格形成上行压力。此前享受增值税豁免的建筑企业，将被纳入征税范围，新增成本或直接反映到房价之中。

此外，银行业也将面临更高税负。新版税法拟将银行企业所得税税率由15%提高至25%，外界普遍认为，这可能导致部分金融服务费用上调。与此同时，私立教育机构等社会领域经营主体，也将自新法生效之日起依法纳税。

在监管层面，国家对财产和车辆交易的自动化监控将进一步强化，未缴税款的追溯期最长可达三年。

“这不仅是一项针对企业的改革，而是影响整个社会结构的系统性调整。”阿卜迪克里莫娃强调，居民生活成本、住房价格和金融服务费用均可能受到影响，公众有必要提前了解政策变化并作出相应规划。

Фото: Жанар Санхаеваның жеке мұрағатынан

是否走向一院制议会？改革仍在讨论之中

2026年，哈萨克斯坦议会上院——参议院将迎来成立30周年。但这一节点，也被外界视为议会制度改革讨论的重要时间窗口。

总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前在国情咨文中提出，研究建立以政党名单选举为基础的一院制议会模式。据相关表态，议会改革有望在2027年通过全民公投形式推进，并在随后对宪法作出相应修订。目前，该构想仍处于政策讨论阶段，但已在社会引发广泛关注。

总统直属哈萨克斯坦战略研究所政治研究部门负责人扎纳尔·桑哈耶娃指出，一院制并非简单的机构合并，而是对整个立法体系运行逻辑的重塑。

她表示，在强化议会内部机制的前提下，一院制有助于扩大议会反对派权利，提升委员会体系的专业性，通过发展分析和研究基础设施，进一步增强立法监督功能。在多党并存的政治格局下，这有助于提高立法程序的透明度和责任性。

桑哈耶娃认为，一院制改革并非孤立举措，而是国家近年来持续推进政治制度现代化、增强公民参与度的自然延伸。其优势主要体现在三方面：一是明确责任主体，避免权责分散；二是巩固政党体系，增强政治竞争，降低权力过度集中风险；三是提升决策效率，使政策理念更快转化为法律规范，并落实到社会实践中。

不过，国家领导层也多次强调，取消参议院涉及国家长远政治和经济布局，不宜仓促推进。总统托卡耶夫明确指出，该问题需要在公民社会、专家群体以及现有议会内部进行充分讨论，至少需要一年的审议周期。

Фото: Мәжіліс

核电站建设进入实质推进阶段

在能源领域，发展核电已从战略讨论转入具体实施阶段。原子能署消息显示，哈萨克斯坦首座核电站的建设工作预计将在未来两至三年内启动。

根据此前国际招标结果，俄罗斯国家原子能集团公司（Rosatom）被确定为首座核电站的承包商和运营方。项目选址位于阿拉木图州巴尔喀什湖沿岸的乌尔肯村附近。

该核电站投运后，将为2000多人提供长期就业岗位，装机容量超过2500兆瓦，具备为约300万户居民提供电力的能力。项目将采用VVER-1200型反应堆，预计2035年起正式并网发电。

Фото: Adobe stock

与此同时，哈萨克斯坦也在积极拓展核能领域的国际合作。近期，哈萨克斯坦代表团在维也纳国际原子能机构总部举行会谈，就2026—2027年和2028—2029年技术合作计划、核能监管、人才培养及科研基础设施建设等议题进行了磋商。

核物理专家梅杰乌·阿比舍夫指出，建设核电站是实现能源结构多元化的关键一步。他表示，哈萨克斯坦计划将可再生能源占比提升至40%，未来可能逐步减少对天然气的依赖。但受水资源限制，水电发展空间有限，太阳能和风能难以承担稳定基荷电源角色。在此背景下，核电成为保障国家能源安全的现实选择。

总统托卡耶夫也多次强调，巴尔喀什核电站以及未来可能建设的第二座核电站，将有助于降低对煤炭和天然气的依赖，不仅增强能源安全，也将为国家长期经济稳定提供支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】