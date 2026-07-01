别克帖诺夫会见埃尼与贝克休斯高层 讨论油气合作

消息称，别克帖诺夫同前来出席总统直属外国投资者理事会第38次全会的多位国际能源企业高管举行了双边会谈。其中包括埃尼集团全球自然资源勘探与生产总监卢卡·维尼亚蒂，以及贝克休斯公司董事长兼首席执行官洛伦佐·西蒙内利。

别克帖诺夫指出，7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的坚强领导下，哈萨克斯坦正在推进以保障经济稳定和实现多元化增长为目标的新一轮投资周期。去年，哈萨克斯坦吸引的外国直接投资总额超过200亿美元。今年，计划吸引的外国投资总额预计将超过255亿美元。

Фото: Үкімет

会谈期间，双方就联合投资项目的现状进行了交流，并围绕在关键经济领域进一步深化合作的前景交换意见。

在与维尼亚蒂的会谈中，双方重点讨论了能源基础设施建设问题。会议特别提及在曼格斯套州扎瑙津市建设总装机容量247兆瓦混合动力电站项目。该项目的实施将有助于引入先进低碳技术，并提升国家能源系统的稳定性。

Фото: Үкімет

在与西蒙内利的会谈中，双方围绕扩大本地化生产以及在油气行业引入现代技术解决方案等问题进行了讨论。

目前，该公司已在哈萨克斯坦实现174种零部件本地化生产，另有约100种产品正与本地供应商共同开发。公司约95%的服务业务由其哈萨克斯坦分支机构及本地专家完成。西蒙内利强调，贝克休斯公司有意进一步扩大本地化生产，加强与哈萨克斯坦企业的合作，推进工业设备监测数字化解决方案的应用，并参与天然气加工、现代化生产建设及脱碳相关项目。

Фото: Үкімет

会谈最后，双方确认将继续致力于深化投资合作，推动联合项目落地，并进一步扩大在油气领域的技术合作规模。

同日，别克帖诺夫主持召开政府会议，研究部署落实哈萨克斯坦共和国新宪法相关措施。