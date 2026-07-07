世界摔跤联合会在洛桑设立格斗缠斗、综合格斗和泛克拉辛专门办公室

（哈萨克国际通讯社讯）世界摔跤联合会（United World Wrestling，UWW）日前在瑞士洛桑国际体育之家（Maison du Sport International）正式设立格斗缠斗（Grappling）、综合格斗（MMA）和泛克拉辛（Pankration）三大项目专门办公室，进一步推动相关项目在全球范围内的发展与管理。

新设立的办公室将作为世界摔跤联合会负责上述三项运动发展的运营中心，统筹相关项目的管理、推广和国际合作。

Фото: UWW

世界摔跤联合会主席内纳德·拉洛维奇、世界摔跤联合会联合项目委员会主席兼副主席罗迪卡·亚克西、世界摔跤联合会格斗缠斗、综合格斗和泛克拉辛委员会副主席阿德里安·巴科什以及委员会成员加季·加季耶夫出席了揭牌仪式。

Фото: Международная федерация объединенных стилей борьбы (UWW)

世界摔跤联合会任命米哈尔·布赫尔担任新办公室负责人。与此同时，今年2月21日在巴库被任命为世界摔跤联合会格斗缠斗项目负责人的托列根·库马罗夫也将参与办公室工作，并负责全球格斗缠斗项目的发展战略制定与实施。

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据介绍，世界摔跤联合会近期还将组建专门工作组，启动一系列重点项目，进一步推动格斗缠斗、综合格斗和泛克拉辛运动的发展。

根据世界摔跤联合会制定的发展规划，委员会未来将重点推进三项运动的系统化发展，深化国际合作，支持各国单项体育联合会建设，并为全球运动员创造更多发展机会。

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此前，世界摔跤联合会已与哈萨克斯坦签署协议，将在哈萨克斯坦设立获得世界摔跤联合会认可的摔跤学院。