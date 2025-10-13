议会政府时段聚焦公共安全：犯罪率持续下降 青少年犯罪防控成重点

国家安全形势稳定向好

内政部长叶尔詹·萨德诺夫在会上表示，哈萨克斯坦整体安全形势保持稳定。自独立以来，全国犯罪数量已减少一半，凶杀案发生率更是下降了4.5倍。这些成绩得益于大规模预防性工作，同时人口规模却增长了1.5倍。

“今年这一积极趋势仍在延续，犯罪案件减少7%，相当于6000多起。其中，凶杀、重伤、抢劫、盗窃、流氓罪以及由前科犯、公共场所、街头或使用枪支实施的犯罪均呈下降态势。”萨德诺夫说。

他还指出，针对犯罪的专项程序正在稳步推进，这为进一步提升公共安全提供了有力支撑。

立法强化与社会关切

议会下院议长助理达尼亚·叶斯帕耶娃强调，近年来，议员们与执法机构密切合作，大力加强刑事立法。

“我们已显著加重了对家庭暴力、针对儿童暴力、毒品犯罪、流氓罪和破坏公物等行为的处罚。新犯罪类型，如‘掉包诈骗’、强迫婚姻、跟踪骚扰等，也被纳入法律框架。”叶斯帕耶娃表示。

尽管如此，她也直言，媒体和社交平台上频繁报道的凶杀、儿童暴力、家庭暴力、毒品犯罪、盗窃和诈骗案件，可能让民众产生犯罪高发、整体形势恶化的错觉。

根据统计，去年全国登记13.2778万起犯罪违法事件，今年前8个月为8.8433万起，其中80%为犯罪，20%为犯罪轻罪。

过去5年，公共安全领域的国家和国际指标变化不大，毒品犯罪、流氓罪和抢劫案有所上升，轻罪如小偷小摸和非法吸毒也登记增多。

叶斯帕耶娃指出，公共安全涉及公民安全保障、公共秩序维护、社会条件营造、基础设施建设和多部门参与等多方面，但执法机构尤其是内政部及地方警察局肩负主导责任。

青少年犯罪防控措施加码

针对青少年犯罪，叶尔詹·萨德诺夫坦承问题不容忽视，今年已登记1600起此类案件，主要涉及盗窃、流氓罪、抢劫和毒品犯罪，根源多在于监护缺失。为此，当局采取了一系列针对性措施。

“针对夜间无人看管的儿童，10.7万名家长受到处罚，1900家娱乐场所负责人被问责。4200名无人监护儿童被送往收容中心。此外，5100名儿童和6400名系统性失职家长已被登记在册。”萨德诺夫介绍道。

各学校配备了少年警察、社区警务和快速反应人员。

“我们识别出1800名在学校和社区中对同龄人产生负面影响的所谓‘小头目’，通过工作干预，破获59起敲诈勒索案件。去年，在预防欺凌行动中，256名违法者受到惩处。”

这些举措不仅强化了家庭监护责任，还通过学校和社区联动，构建了青少年犯罪防控网络。

展望：多方协作保障安全

此次政府时段会议凸显了哈萨克斯坦在公共安全领域的决心。

通过立法完善、预防优先和执法协作，国家正逐步营造更安全的民生环境。

议员和部长们一致认为，持续监测社会动态、提升公众安全感，将是未来工作的重中之重。

【编译：木合塔尔·木拉提】