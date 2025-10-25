欧洲议会展望扩大伙伴关系10周年：深化对话 共促民主与发展

哈通社：普林奇女士，今年是哈萨克斯坦与欧盟扩大伙伴关系与合作协定签署10周年。您如何评估当前的政经互动，以及双方在议会层面的合作？

朱西·普林奇：我由衷祝贺欧盟与哈萨克斯坦扩大伙伴关系与合作协定签署10周年。这份协定作为双边关系的核心原则，巩固了开放、透明且建设性的政治对话基础。它为共同应对可持续发展、区域安全、气候变化以及公平负责贸易等紧迫议题提供了平台。

欧盟与哈萨克斯坦的经济合作显著深化，带来了投资、技术转移以及共同增长的新机遇。

欧洲议会特别强调议会合作的重要性，它作为直接对话的桥梁，有助于增进相互理解并分享最佳民主实践。

这种合作建立在人权保障、透明度和反腐败等共同价值观之上。只有通过持续对话和对这些原则的共同承诺，我们才能进一步加强与欧盟的关系，推动未来的繁荣与稳定。

哈通社：您对哈萨克斯坦的政治与宪法改革有何看法？您如何评价国家计划于2027年转向一院制议会的举措？

朱西·普林奇：转向一院制议会的提议是哈萨克斯坦政治转型进程中的关键一步。

这一变革必须通过包容性和开放对话来推进，确保改革真正强化民主、代表性和人权，并广泛吸纳各方利益相关者。

欧洲议会密切关注并以兴趣审视哈萨克斯坦的政治与宪法改革进程，认可这些变革为强化民主机构和提升公民政治参与提供了重要机遇。

此外，任何制度变革都应伴随具体措施，以巩固法治、保障司法独立，并全面保护人权与基本自由。决策过程的透明度以及反腐败努力，是构建强大可靠民主的关键要素。

哈通社：10月25日，哈萨克斯坦将纪念《国家主权宣言》通过35周年。您对哈萨克斯坦人民有何寄语？

朱西·普林奇：在哈萨克斯坦《国家主权宣言》通过35周年之际，我向哈萨克斯坦人民致以最诚挚的祝贺和美好祝愿。

这是一个值得庆祝的时刻，回顾自治、国家建设和推进民主主权的历程。

欧洲议会期待哈萨克斯坦继续强化其民主机构，优先尊重人权、保护基本自由，并促进公民积极参与公共生活。通往开放透明社会的道路，必须伴随对各种不宽容形式的持续斗争，以及对自由与包容性的坚定承诺。

同时，欧洲议会呼吁哈萨克斯坦加强国际与区域合作，认可与欧盟的伙伴关系价值，它以可持续发展、社会进步、稳定以及民主、合作和法治等原则为支柱。

【编译：木合塔尔·木拉提】