哈中贸易额超480亿美元 双边关系迈向新“黄金三十年”

（哈萨克国际通讯社讯）正在中国进行访问的哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见中国国务院总理李强，双方就落实两国元首达成的重要共识以及进一步深化哈中经贸合作等议题进行了讨论。

会谈中，双方重点就扩大贸易规模、深化投资合作、加强农工综合体、交通物流等领域合作交换意见。

Фото: primeminister.kz

别克帖诺夫表示，哈萨克斯坦正迈入新的发展阶段。根据全民公投通过的宪法修正案，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的建设“公正哈萨克斯坦”倡议得到进一步落实。特别是在“法律与秩序”原则框架下，哈方持续加强对外国投资者合法权益的保护，不断完善投资环境并提升法治保障水平。

- 哈萨克斯坦和中国拥有建立在相互尊重与支持基础上的深厚友谊与合作关系。当前，两国永久全面战略伙伴关系不断深化，正迈向新的“黄金三十年”。托卡耶夫总统与习近平主席保持的高水平互信与建设性对话，是推动两国关系持续发展的重要动力。- 别克帖诺夫说。

Фото: primeminister.kz

李强表示，近年来两国始终保持密切高层交往，双边关系持续深入发展。

- 近年来，中国和哈萨克斯坦始终保持密切高层交往。当前，两国全面战略伙伴关系不断深化，已成为相互支持、睦邻友好的典范。在复杂国际形势下，双方应进一步加强协调合作，共同促进发展繁荣。中方愿继续深化政治互信，加强发展战略对接，拓展各领域务实合作，更好造福两国人民。- 李强说。

Фото: gov.kz

中国是哈萨克斯坦最重要的贸易和投资伙伴之一。2025年，哈中贸易额超过480亿美元，中国对哈直接投资达到28亿美元。

农业合作保持快速增长。2025年，两国农产品贸易额同比增长36%，超过19亿美元。在交通物流领域，哈萨克斯坦继续发挥连接中国与欧洲陆路运输的重要枢纽作用，超过85%的相关货运经由哈萨克斯坦境内运输。2025年，哈中铁路货运量同比增长11%，达到3560万吨。

访问期间，别克帖诺夫还在大连出席“一带一路”倡议专题会议并发表讲话。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

他表示，地处欧亚大陆中心的哈萨克斯坦可为企业进入约17亿消费者市场提供重要通道。过去7年，哈萨克斯坦累计投入超过350亿美元用于发展交通运输和过境基础设施，实施了阿克套集装箱枢纽、西安陆港、“多斯特克—莫因特”铁路复线等重大项目。

别克帖诺夫提出进一步推进“一带一路”合作的五个重点方向，包括加强基础设施互联互通、建设数字化中间走廊、推进绿色发展、扩大贸易与投资合作以及完善金融合作机制。

- 实践证明，互联互通越紧密，发展机遇就越广阔。哈中合作正是这一理念的生动体现。哈萨克斯坦愿继续成为中国值得信赖的合作伙伴和连接区域发展的重要桥梁，与各方共同推进互利共赢合作。互联互通不仅关乎基础设施建设，更关乎人民福祉和共同进步。- 别克帖诺夫说。

会议期间，与会各国政府负责人以及专家学者还围绕“一带一路”倡议未来发展、贸易与供应链重构、数字基础设施建设以及倡议至2040年的发展前景等议题进行了讨论。

Фото: gov.kz