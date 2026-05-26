托卡耶夫总统会见中国全国人大常委会委员长赵乐际

会谈中，双方就进一步加强哈萨克斯坦与中国全面战略伙伴关系、议会间对话和人文领域合作前景进行了讨论。

- 当前，两国人民之间历史悠久的友好关系在互信睦邻友好精神下蓬勃发展。中国一贯支持哈萨克斯坦。对此，我们向中国人民、中国领导人，当然还有习近平主席表示衷心的感谢。不断加强哈中永久全面战略伙伴关系对我们至关重要。2025年是两国关系中具有历史意义且前所未有的时期。互访有力地推动了我们多方面合作的深化。我们取得的重要成就之一是双边贸易额达到创纪录的490亿美元。中国历来是哈萨克斯坦最大的投资国之一，中国对哈投资总额超过290亿美元。近日，我签署批准了《促进和相互保护投资协定》的法案。这份文件无疑将为我们投资合作的发展注入新的动力。-托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统强调，已经为进一步促进双边和多边一体化奠定了坚实的政治基础。

- 哈萨克斯坦和中国在国际议程上的许多问题上立场相似或一致。我尤其要指出，我们在联合国、上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议框架内开展了富有成效的合作。哈萨克斯坦高度赞赏和支持中国在发展、文明对话和全球治理等领域提出的重要倡议。我国坚定奉行“一个中国”原则。同时，哈萨克斯坦全力支持“中亚—中国”新框架下的多边合作。-他说。

托卡耶夫总统借此机会向中华人民共和国国家主席习近平致以问候和美好祝愿。

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此外，哈萨克斯坦总统强调了中国国家主席的战略方向的可行性。

- 我们相信，新的“十五”规划将进一步巩固中国作为世界强国和在国际舞台上发挥重要作用的高度发达国家的地位。-托卡耶夫说。

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中国全国人大常委会委员长向哈萨克斯坦总统转达了中国国家主席的亲切问候。

- 近年来，在习近平主席和您的高瞻远瞩的领导和特别关怀下，中哈关系发展迅速，提升为全方位战略伙伴关系。去年，您在阿斯塔纳和天津两次会见习近平主席，明确了两国合作方向。-赵乐际说。

与此同时，赵乐际祝贺哈萨克斯坦成功举行全民公投通过新宪法，并指出对宪法的修正对国家的长期发展具有重要的战略意义。

最后，哈萨克斯坦总统授予中国全国人大常委会委员长赵乐际为一级“友谊”勋章，以表彰他为深化哈萨克斯坦与中国的双边战略伙伴关系所作出的贡献。

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