托卡耶夫总统会见中国香港特别行政区行政长官

托卡耶夫欢迎中国香港特首首次访问哈萨克斯坦，并指出此次访问意义重大。

- 毫无疑问，此次访问为哈萨克斯坦与香港，具体来说对基于永久全面战略伙伴关系的哈萨克斯坦和中国之间的合作发展注入新的动力。哈中两国之间已建立高层政治对话机制，经贸投资合作发展迅速。我们与香港的关系也同样如此。-总统说。

国家元首指出，香港在投资、创新、科技和国际贸易领域拥有巨大潜力，作为世界领先的金融和商业中心之一，发挥着特殊作用。

哈萨克斯坦总统表示相信，此次访问将为加强互利合作、扩大经贸关系、在投资、金融、数字化、人工智能、交通物流等领域实施有前景的联合项目铺平道路。

托卡耶夫总统也对香港特首率领重要商务代表团访问哈萨克斯坦表示感谢。他同时还表示，这表明香港商界对加强与哈萨克斯坦的合作抱有浓厚的兴趣。

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香港特首感谢哈萨克斯坦总统的热情款待，并确认香港愿进一步深化与哈萨克斯坦的全面合作。

- 我非常重视这次出访。这是我迄今为止率领的规模最大的出访代表团，成员包括75名官员和商界人士，他们来自物流、绿色能源、矿业、创新科技和教育等关键领域。

李家超指出，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦提出的“一带一路”倡议已成为两国牢固友好关系的生动体现。

他同时还表示，香港作为中国的特别行政区，正积极参与推动这项倡议。此外，加强区域间合作将为香港带来显著优势。

会谈中，双方就双边议程上的一些具体问题进行了讨论，并确认了双方进一步加强经贸合作的共同意愿。