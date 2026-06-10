西哈州代表团会见中国辽宁省企业家

据西哈州州政府消息，该活动由哈萨克斯坦驻中国大使馆的大力支持下举行。

此次重要会议旨在落实国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于加强对外经济联系、深化投资合作的指示。过去三年，西哈萨克斯坦州已与中国五个省份建立了紧密的联系。

70多位商界人士参加了此次会议。会上播放了一段介绍西哈州投资潜力的视频。州长向辽宁企业家介绍了国家支持外国投资者的各项措施，并呼吁商界人士在该地区实施具体项目。

- 西哈州和沈阳市是重要的工业、交通和物流中心。我州是哈萨克斯坦重要的交通枢纽，是投资者的理想之地。我们始终致力于建设现代化生产设施，发展国际合作伙伴关系，进一步提升自身潜力。-托列哈利耶夫说。

Фото: БҚО әкімдігі

西哈萨克斯坦州创业、工业和创新发展部部长努尔詹·乌铁普巴耶夫指出，该地区已建立起一套完善的投资项目支持体系，并创建了配套基础设施的工业园区。他还介绍了相关的税收优惠政策。

会上，中国企业家也介绍了其项目和计划，并表达了在该地区投资的意愿。

- 企业家们与该地区负责人直接会面，并得到了问题的解答。这非常重要。15家公司的负责人陪同我前来。他们来自制造业、农业和建筑业等行业。他们都计划在哈萨克斯坦投资，包括西哈萨克斯坦州。这些公司准备在该地区实施总价值达100亿美元的项目。-哈萨克斯坦-中国经贸投资服务中心主任冯浩洋说。

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据悉，目前已有10家中国大型企业在该地区多个行业进行了投资。去年，西哈萨克斯坦州与中国的贸易额增长了1.5倍，达到1.75亿美元。

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