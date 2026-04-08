哈萨克斯坦社会支持水平居中亚前列 多项指标领先周边国家

数据显示，在平均养老金方面，哈萨克斯坦目前为157843坚戈，明显高于吉尔吉斯斯坦的59904坚戈、乌兹别克斯坦的61303坚戈以及塔吉克斯坦的22886坚戈。

在孕产补贴方面，哈萨克斯坦的支持力度同样处于区域领先水平，补贴金额区间为164350坚戈至1158107坚戈。相比之下，吉尔吉斯斯坦为122198坚戈，乌兹别克斯坦为34520坚戈，塔吉克斯坦则为11415坚戈。

工资水平方面，哈萨克斯坦也保持明显优势。数据显示，我国平均工资达到473158坚戈，而吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦分别为247388坚戈和247541坚戈，塔吉克斯坦则为131709坚戈。

除直接现金支付外，哈萨克斯坦近年来也在持续扩大间接社会支持措施。其中，公共交通补贴便是较具代表性的政策之一。政府通过补贴客运服务，降低居民出行成本，提升交通服务可负担性。

根据规划，2026年阿斯塔纳市将拨款623.4亿坚戈，用于补贴社会重要线路；阿拉木图则计划投入1076亿坚戈，补贴范围涵盖地铁及城市公共交通系统。

整体来看，哈萨克斯坦当前不仅在直接社会福利支付方面保持区域领先，也通过交通补贴等间接支持措施，进一步完善社会保障体系。这种“直接补助+公共服务补贴”并行的模式，使其在中亚地区的社会支持体系中处于较为突出的地位。

【编译：达娜】