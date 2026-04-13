哈萨克斯坦社会重要民生食品国产占比升至83%

在访问阿克莫拉州期间，贸易和一体化部长阿尔曼·沙卡利耶夫前往罗迪纳乡考察。该村被视为哈萨克斯坦生产文化和现代农业基础设施发展的代表性地区。

根据政府系统性监测数据，目前哈萨克斯坦社会重要食品领域，商超货架上的国产商品占比已达到83%。其中，在乳制品类别中，本土品牌市场份额约为70%至90%。

为巩固这一成果，贸易和一体化部正在积极推动由零售连锁企业、企业家协会以及地方贸易部门共同签署的三方合作备忘录机制。官方表示，该机制既有助于农户进入零售终端，也有助于消费者以更合理价格购买商品。

与此同时，政府还重点支持大型生产企业直营网点建设，包括“罗迪纳”有限责任公司和“Zenchenko”合作社等企业的品牌门店网络。

目前，阿斯塔纳已有此类直营网点15家，计划在年底前增至20家。此举将使城市居民能够直接从生产企业购买食品，缩短流通链条。

沙卡利耶夫表示，政府的目标是建立从田间地头到消费者手中的全流程数字化供应链，以保障食品安全和价格稳定。

他说，通过推广“贸易数字镜像”（商品流通全流程数字化监管）模式，政府正推动商品流通全过程透明化。在国产食品占比超过83%的背景下，当局计划将先进农业村镇的发展经验推广至全国，使食品安全和价格稳定真正转化为居民生活福祉。

数据显示，2025年哈萨克斯坦对国内贸易领域的国家支持力度进一步提升，共实施458个项目，总金额达675亿坚戈。相关资金主要用于商业设施现代化改造、基础设施建设以及补充流动资金。

与此同时，获得国家支持的企业也需承担相应义务，包括确保其销售货架上国产商品占据主导地位。

为缓解通胀压力，哈政府还在推进数字化工具建设，以减少低效中间环节。其中一项重点项目是农业线上交易平台，直接连接农户与零售企业。

此外，部分地区正试点面向社会弱势群体的数字食品券制度。该机制通过直接向农户预采购商品并取消流通加价，使相关食品价格最高可降低25%。

【编译：达娜】