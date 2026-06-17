姆巴佩、哈兰德双双梅开二度 法国队和挪威队取得世界杯开门红

（哈萨克国际通讯社讯）2026年世界杯足球赛I组首轮比赛中，法国队和挪威队分别战胜塞内加尔队和伊拉克队，取得开门红。其中，法国队前锋基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）打破法国国家队历史进球纪录，挪威队前锋埃尔林·哈兰德（Erling Haaland）则凭借梅开二度帮助球队暂列小组第一。

在法国队与塞内加尔队的比赛中，姆巴佩攻入两球，帮助法国队以3比1取胜。第66分钟，姆巴佩率先破门，并追平奥利维耶·吉鲁（Olivier Giroud）保持的57粒国家队进球纪录。补时阶段，他再入一球，将个人国家队进球数提升至58球，成为法国队历史最佳射手。

凭借本场比赛的两粒进球，姆巴佩在世界杯赛场的总进球数达到14球，距离德国前锋米洛斯拉夫·克洛泽（Miroslav Klose）保持的16球世界杯历史纪录仅差两球。

另一场比赛中，挪威队以4比1击败伊拉克队。哈兰德在上、下半场各入一球，成为球队获胜的最大功臣。

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比赛第29分钟，哈兰德接队友传中铲射破门，为挪威队首开纪录。伊拉克队随后由艾曼·侯赛因（Aymen Hussein）头球扳平比分。上半场结束前，哈兰德抓住对方后防失误再次取得进球，帮助球队重新取得领先。

下半场，替补登场的莱奥·厄斯蒂高（Leo Østigård）扩大比分优势，补时阶段伊拉克队再送乌龙球，最终挪威队以4比1获胜。

凭借净胜球优势，挪威队暂列I组第一，法国队排名第二，塞内加尔队和伊拉克队分列第三和第四位。

本届世界杯由美国、墨西哥和加拿大联合举办，共有48支球队参加决赛阶段比赛。