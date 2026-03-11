IBF宣布剥夺加尼别克·阿里姆汗吾勒中量级世界拳王头衔

2026年3月10日晚，哈萨克斯坦职业拳击联合会收到了来自国际拳击联合会秘书处的官方通知。函件明确指出，阿里姆汗吾勒已被取消IBF版本中量级世界冠军称号。

哈萨克斯坦职业拳击联合会主席拉赫姆詹·叶尔登别阔夫第一时间介绍了相关情况。

—就在一小时前，我们收到了IBF的决定。该组织拥有非常严格的规章制度，函件中也明确引用了相关条款。根据该决议，加尼别克·阿里姆汗吾勒将被禁赛至2026年12月2日。此外，按照规定，每位冠军必须在九个月内进行头衔保卫战，这意味着加尼别克原本应在2026年7月4日之前完成卫冕，-他说。

鉴于目前的情况，IBF董事会已于2026年3月5日通过决议，宣布该级别冠军头衔处于“空置”状态。叶尔登别阔夫随后在社交媒体上展示了相关官方函件的截图。

Фото: Instagram Рахимжана Ерденбекова

Фото: Instagram Рахимжана Ерденбекова

此外，叶尔登别阔夫透露，加尼别克仍有权提起申诉。

—作为联合会主席，我认为这次风波对加尼别克团队来说是一次深刻的教训。尽管如此，我依然相信他能够在今年重返赛场，并以更强的姿态回归，未来有望统一四大组织的世界金腰带。目前，他的团队正准备就这一裁决提起上诉，-叶尔登别阔夫总结道。

【编译：阿遥】