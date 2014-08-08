IBM公布仿人脑功能的芯片

哈通社阿斯塔纳8月8日电，据华尔街日报报道，国际商业机器公司(International Business Machines, IBM)在仿人脑功能芯片技术方面实现重大进展。

IBM已经开发出一款微芯片，可以在进行计算时模仿神经元和突触功能及大脑的其他功能。IBM称，这款芯片在识别图案、对物品分类等事务上表现突出，同时较传统硬件耗能大大减少。这款芯片较使用在目前大多数电脑上的基本设计实现了重大突破。

这款芯片代表着IBM及其他公司在设计仿人脑芯片方面的最新成果，与此同时，传统芯片制造能够实现的重大突破越来越少。据《科学》(Science)杂志的一篇文章描述，IBM这款芯片有一些新颍的特点，比如说它的尺寸较大；使用的是标准数字技术，而不是什么神秘的材料或制造工艺。

尽管IBM没有给出产品推出时间的细节，但是该公司表示已经就芯片上市与潜在的合作伙伴进行了商谈。IBM还将多个芯片连接在一起以测试潜在的系统设计，该公司认为此款芯片可用于从房间大小的超级电脑，到可以感应海啸或其他水生环境的水母状漂浮设备等一系列技术中。

这款名为TrueNorth的芯片由三星电子(Samsung Electronics Co., 005930.SE)为IBM生产，制造技术与三星电子生产智能手机及其他移动设备使用的微处理器制造技术一致。IBM与康奈尔大学纽约校区的研究人员在此款芯片的基础设计方面进行了合作，双方合作的项目自2008年以来获得了美国国防部国防高级研究计划局(Defense Advanced Research Projects Agency)的5,300万美元的资助。