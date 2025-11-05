阿拉木图举办ICAO区域研讨会 聚焦航空人才培养与合作

在研讨会开幕式上，ICAO欧洲/北大西洋区域主任尼古拉斯·拉洛表示，本次活动的主要目标之一是加强行业领袖、教育机构以及未来航空专业人才之间的交流与合作。

—在与包括中亚国家在内的政府、民航机构、行业和学术界代表会面时，我听到了许多重要的反馈意见。这些讨论进一步坚定了我的信念——我们必须通过合作与共同承诺，来应对航空领域的人力资源挑战。-他说。

哈萨克斯坦交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫在致辞中指出，发展航空教育体系、培养高素质专业人才，是行业持续增长的关键条件。

—如今，确保教育项目与劳动力市场需求紧密衔接尤为重要。新一代航空专业人才必须为现代航空业的挑战做好准备，并具备引入创新方案、提升飞行安全和运行效率的能力。-他说。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

交通部民用航空委员会主席萨勒塔纳特·托姆皮耶娃在发言中介绍了哈萨克斯坦航空业的最新增长数据。她表示，今年前九个月，客运量较去年同期增长7.2%，过去三年中飞机机队规模增长约15%。计划到2030年，这一指标将再提高45%。

—随着行业的快速发展，对航空人才的需求也在不断增加。因此，我们高度重视ICAO的各项倡议，特别是‘下一代航空专业人才’（NGAP）计划。我们正在积极推动职业指导工作，吸引更多青年投身航空领域。-她强调。

Фото: Азаматтық авиация комитеті

来自德国、丹麦、拉脱维亚、葡萄牙、俄罗斯、新加坡、土耳其、乌兹别克斯坦、捷克、瑞典、韩国等国的政府机构、航空公司、培训中心及国际组织代表出席了此次研讨会。

【编译：阿遥】