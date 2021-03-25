IMF考虑新增6500亿美元特别提款权

哈通社/努尔苏丹/3月25日 -- 国际货币基金组织（IMF）执行董事会23日举行会议，就新增6500亿美元特别提款权（SDR）以向全球经济体系提供额外流动性展开初步讨论。

IMF总裁格奥尔基耶娃当天会后发表声明说，新增特别提款权有望解决全球对储备资产的长期需求，使所有成员受益，并支持全球经济从新冠疫情危机中复苏。

她说，正式的新增特别提款权分配方案拟于今年6月前提交给IMF执行董事会。IMF将制定新措施，增强特别提款权使用过程中的透明度和问责制。与此同时，IMF还将考虑让财政状况良好的成员重新分配特别提款权，以支持财政状况脆弱的国家和低收入国家。

根据IMF协议，IMF总裁有权向执行董事会提出特别提款权分配方案。执行董事会同意后，方案将提交给IMF理事会投票，获得85%以上投票支持即可通过。IMF上一次分配特别提款权是在2009年9月。

特别提款权是IMF于1969年创设的一种国际储备资产，用以弥补成员官方储备不足。2015年11月30日，IMF宣布将人民币纳入特别提款权货币篮子，与美元、欧元、日元和英镑共同构成新的货币篮子。2016年10月1日，人民币正式加入特别提款权货币篮子。