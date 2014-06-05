IMF副总裁：明年中国经济增速很可能会放缓至7%左右

哈通社阿斯塔纳6月5日电，据新华网５日报道，国际货币基金组织（ＩＭＦ）第一副总裁大卫•利普顿５日在北京表示，尽管中国经济出现增速放缓，但今年仍有望实现７．５％左右的增长。不过他指出，由于改革的实施，明年中国经济增速很可能会放缓至７％左右。

"市场没有必要对中国经济临时的增速放缓过分担忧。"ＩＭＦ代表团结束与中国的第四条年度政策磋商后，利普顿在接受新华社记者专访时说。

"中国经济正以一种健康的速度在稳步增长。"利普顿说，尽管这一增速较以前下降，但数字的变化并不重要，关键是中国经济稳定增长的预期并没有改变。

而且，利普顿认为，去年１１月中共十八届三中全会制定的深化改革蓝图正推动中国经济转型，这些改革措施若得以真正落实，将确保中国实现最快的可持续增长，并继续朝着高收入国家的行列迈进。"有质量的增长对世界第二大经济体更重要。"

每年ＩＭＦ都会与美国、英国、中国、欧元区和日本五大系统性经济体举行一对一的政策磋商，此举被外界视为ＩＭＦ对全球最主要经济体的"年度体检"。

今年５月２２日至６月５日，ＩＭＦ代表团访问了北京、上海和沈阳，并与中国政府部门、私人部门和学术界代表就中国经济的前景和未来挑战、中国政策对世界其他经济体的影响、其他经济体政策可能给中国带来的影响等交换了意见，这些结论将最终体现在五大经济体的年度政策溢出效应分析报告中。

在中国期间的讨论中，中国经济未来发展的风险和挑战成为最受关注的话题。在５日当天代表团举行的新闻发布会上，利普顿坦言，当前中国仍面临信贷、地方债等方面的风险隐患，应对出路在于深化改革，但一大挑战是如何将既定的改革蓝图转化为具体的政策和措施。

"自全球金融危机爆发以来，中国的经济活动过于依赖信贷和投资，包括房地产领域。这虽然支持了中国的增长也促进了全球需求，但不可持续，而且导致了经济脆弱性的上升。"他说。

利普顿表示，已注意到过去一年，中国当局多管齐下开始应对这些脆弱性，例如应对"影子银行"和推出自发自还试点解决地方政府债务问题，ＩＭＦ对此表示欢迎。他同时强调，继续依靠信贷拉动经济增长意味着风险仍会上升，因此继续努力降低脆弱性是当务之急。

对于目前中国房地产市场的变化，他认为，中国房地产市场正处于周期性发展阶段，正从过热走向调整，目前大量存在的存量房、空置房表明，有必要对房地产市场进行调控，使其回到健康发展轨道。

此外，利普顿指出，当前仍有一些关键领域亟待深化改革。

"加强地方政府财力是中国财政改革面临的一个关键挑战，包括缓解地方政府收支压力、加强地方政府举债监管等。"他建议，中国还应深化税制改革，通过完善个人所得税制、扩大营改增以及征收房地产税等措施，推进经济更有效、更包容地增长。

对于金融改革，他建议，目前中国实现放开存款利率的条件已经成熟，应尽快推出有限存款保险，明确担保范围，同时需提高对企业违约和倒闭的容忍度，进而确立信用纪律和严格的预算约束，此外还应为私人投资提供公平竞争的环境，对国有企业要求足额上缴红利。

利普顿表示，中国借改革应对挑战的同时，改革势必对近期经济活动和增长有潜在影响，特别是控制信贷过快增长所带来的影响。"很明显，找到应对风险的正确约束组合，同时避免经济增长过快下滑，这将是一个持续不断的挑战。"

而对于当前中国经济增速放缓，利普顿认为中国政府应谨慎出台经济刺激政策。"只有在增长明显低于今年的目标时，才应进一步出台刺激措施。"他指出，ＩＭＦ将中国明年的增长目标区间定在７％左右，并且将区间下限定得更低一些，符合向可持续增长道路转变的目标。

"中国经济在过去３０多年来取得了令人瞩目的成就，反映了政府推进艰难改革的意愿和能力。"利普顿表示，中国全面深化改革的有效实施，不仅有利于中国发展，也有利于全球经济。