IMF：人民币纳入SDR尚未达标

哈通社阿斯塔纳8月6日电 据英国《金融时报》6日报道，国际货币基金组织(IMF)对中国在金融改革方面的进步予以称赞，但该组织表示，在关键指标方面，人民币仍落后于其他货币，这些指标将决定IMF是否会正式批准将人民币列为储备货币。

IMF执行委员会将在今年晚些时候就人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子做出最后的决定，这是IMF对SDR组成货币5年一次的定期评估的一部分。目前IMF的全球储备货币包括美元、欧元、英镑和日元。

中国领导人一直推动将人民币纳入SDR，这将被视为对人民币与日俱增的全球地位的承认，而且将向全球央行发出信号，人民币资产是一项可靠投资。IMF总裁克里斯蒂娜•拉加德一直表示，纳入人民币是"何时的问题，而非是否纳入的问题"。

有关人民币是否"可自由兑换"的判断对于IMF的最终决定至关重要。作为评估过程的一部分，IMF执行委员会最近召开了一次"非正式会议"，就一份员工报告进行讨论。

IMF员工在这份报告中表示："从一系列指标来看，人民币目前的国际使用和交易的程度很高。与此同时，4种可自由兑换货币（已纳入SDR）总体领先于人民币。"

前IMF中国部主任埃斯瓦•普拉萨德表示："这份报告表明，将人民币纳入SDR的决定取决于金融市场发展、进一步开放资本账户以及提高汇率灵活性。"

特别的，报告呼吁中国提高外国投资者对国内股市和债市的准入，特别是政府债券。报告没有提及中国最近为支持动荡股市采取的干预措施。拉加德最近表示，这些举措不应影响IMF对SDR的评估。

德国、法国和英国等欧洲大国表示支持今年将人民币纳入SDR，但拥有最多投票权的美国持保留意见。

IMF员工报告似乎准备做出妥协，报告提议将目前的SDR储备货币篮子仅延长到2016年9月，而非2020年下一次定期评估之前。但IMF指出，该提议"不会对评估的时间和结果做出过早判断"。

瑞银(UBS)首席中国经济学家汪涛写道："我们认为，人民币仍很有可能被纳入SDR，不过由于技术原因，实际纳入日期可能会延后至2016年9月，目的是为储备经理提供调整时间。"

但对于其他人而言，这份提议仍带有政治妥协的意味。普拉萨德指出，"如果中国政府做出坚定承诺，将在未来一年实施改进人民币可自由兑换所需的改革和政策措施"，时间延后将"为有关人民币纳入SDR货币篮子的有利决定打开大门"。

IMF谨慎言论拖累人民币走低

另据《华尔街日报》6日报道，IMF周三对赋予人民币新国际地位的前景发表了一份谨慎的声明，这推动人民币短暂走低，因交易员们预计中国政府可能会压低人民币币值来应对国内经济增速放缓问题。

IMF在周二发布的言辞直白的报告和对记者发表的评论中称，如果人民币想赢得官方储备货币地位，中国需要采取更多措施来提高汇率体系的市场化程度。周三中国市场开盘后人民币遭遇抛售，这反映出交易员们的一种观点：IMF的最新评估可能会使得中国政府在推动人民币贬值支持经济增长方面拥有更大的回旋余地。

这份63页的IMF报告引发了外界对于该机构是否已准备很快将人民币纳入其特别提款权(SDR)货币篮子的疑问，投资者称，中国政府近几个月试图通过维持人民币汇率的稳定等措施来争取让人民币被纳入IMF的储备货币篮子。报告称，中国政府已经采取了许多措施来推动人民币的自由兑换，但人民币的汇率现在并非是由市场决定的，还需要在中国进行大力度的市场化改革之后，人民币才能够被视为国际储备货币。

IMF在报告中称，从一系列的指标看，人民币目前在国际上的使用及交易相当广泛。但IMF表示，以该机构所谓的"可自由使用"标准来衡量，美元及SDR货币篮子的其他三种构成货币总体排在人民币之前。

人民币汇率周三遭到的抛售是短暂的，但放在中国市场这一背景下考量是值得关注的。在受到严格控制的境内市场以及交易员们押注人民币未来走势的衍生品市场上，人民币均遭遇抛售。在周三上海市场的前市交易中，美元一度从近几周来所处的人民币6.2093元左右升至6.2122元高点。到周三尾盘，美元回落，上海市场收盘报人民币6.2096元，交易员们猜测这可能是因中国央行为人民币提供了支撑。

摩根士丹利驻香港的亚洲外汇、利率及信贷策略主管Kewei Yang认为，市场对于IMF报告的解读显然是略为负面的。

一些分析人士称，该报告可能会促使中国政府加快推进外汇改革，从而使人民币汇率更加市场化，可能的措施包括扩大人民币波动区间。

然而在中国经济增速低迷、宏观经济形势疲软的当下，此举可能会使人民币兑美元面临下行压力。

交易员们此前押注中国政府将维持人民币汇率稳定以争取获得IMF储备货币地位。若人民币贬值，可能刺激经济活动，如海外投资者在中国投资的成本将会下降，该国出口至海外的产品也将变得更便宜。

Yang说，市场认为近几个月人民币汇率的稳定行情与SDR评估有关。

IMF官员在报告中未排除未来将人民币纳入SDR篮子的可能性，且一些经济学家周三表示，他们依然相信IMF最早将于今年底宣布纳入人民币。有学者称，IMF可能要到2016年9月份才会将人民币纳入SDR篮子，但此举最终将促使全球的央行持有人民币，并买入人民币计价的政府债券。

但IMF指出的问题给中国政府加快汇率市场化带来挑战，尽管中国政府推进改革的速度快于许多人的预期，出乎一些投资者的意料。目前尚不明确的是，中国股市的近期大跌会对中国政府加快汇率市场化改革的意愿造成何种影响。汇率市场化被中国最高层决策者视为非常敏感的问题。

Scotiabank驻香港高级外汇策略师蒂豪尼称，中国加快推进改革的意愿可能受到了金融市场剧烈波动、经济尚未明显企稳和加速增长的抑制。

人民币期货衍生品的价格显示，自6月末中国股市大跌以来，看空人民币未来几个月走势的投资者增加。但中国政府开放金融市场的步伐并未因股市的暴跌而停止，比如上月底宣布取消针对外国央行和主权财富基金投资额度的限制，从而使这些投资者在投资中国6.4万亿美元的债市方面获得更大空间。

中国央行周二发布公告称，将全面深化金融改革开放，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。