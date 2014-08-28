IMF总裁拉加德涉法政府腐败案被调查 未被起诉

哈通社阿斯塔纳8月28日电，据中新网援引英国广播公司(BBC)报道，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯蒂娜•拉加德27日说，她因在一起具争议的富商获赔款案件中"失职"被正式立案调查，但还未被起诉。

此前，法新社曾报道称，拉加德称自己遭到起诉。 拉加德周二(26日)因此案第四次受到法庭传唤。她周三(27日)发表声明说，法庭的立案决定"毫无根据"，她将提出上诉。 拉加德说，她无意辞职，并说她将返回华盛顿，向IMF董事会汇报情况。 根据法国的法律，法官如果认为有违法的迹象，就可以对当事人正式立案调查。被调查并不一定说明当事人会受到审判。 2008年，被指是法国前总统萨科齐好友的法国富商塔皮埃在一起仲裁案件中获得巨额赔偿金，在法国引起很大争议。 塔皮埃声称在1993年出售著名运动品牌阿迪达斯时曾受到法国里昂信贷银行诈骗，并因此卷入与该银行一段长时间的官司。 到了2007年，当时在萨科奇政府中担任财长的拉加德把有关官司转交给一个特别仲裁委员会处理，结果该仲裁委员会判决给予塔皮埃4亿美元的赔偿。 反对党指责拉加德滥用职权，给予塔皮埃优厚待遇。拉加德则否认有任何不当行为。