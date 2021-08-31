IMF最大规模特别提款权分配方案生效

哈通社/努尔苏丹/8月31日--国际货币基金组织（IMF）规模为6500亿美元的新一轮特别提款权（SDR）普遍分配方案近日生效。这次IMF历史上规模最大的一次特别提款权分配，将为全球合力应对新冠肺炎疫情和促进世界经济复苏注入一剂«强心针»。

本轮分配根据IMF成员所占的份额比重进行，其中新兴市场和发展中国家将获得约2750亿美元的特别提款权。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，本轮分配将令所有IMF成员受益，满足全球各经济体对储备资产的长期需求，提升全球经济的抗风险能力和稳健性，特别是将为最脆弱经济体应对疫情危机提供支持。

IMF上一次分配特别提款权是在2009年9月，目的是帮助应对国际金融危机。当下，变异新冠病毒德尔塔毒株快速传播，在全球多个国家和地区引发新一波疫情反弹，脆弱的全球经济复苏面临新的不确定性。

IMF数据显示，截至7月中旬，发达经济体接近40%的人口已完成新冠疫苗接种，新兴经济体约11%的人口完成接种，而低收入经济体完成接种的人口比例仅为1%，不同经济体之间的«免疫鸿沟»继续拉大。IMF指出，新一轮特别提款权分配将为资金受限的经济体提供重要的流动性缓冲。

在7月提交给IMF理事会审议的特别提款权分配方案中，格奥尔基耶娃说，在疫情暴发之前，超过60%的新兴市场和发展中国家已面临储备资产不足。为应对疫情，这些国家的储备资产进一步遭到消耗。随着发达经济体经济逐步复苏，未来几年发达经济体央行将回收流动性支持，这会造成全球流动性和储备资产供应减少。

据IMF工作人员估计，未来5年全球储备资产需求将达到1.1万亿至1.9万亿美元，而本轮特别提款权增发可满足30%至60%的储备资产需求。此外，与其他融资渠道相比，增发特别提款权还具有成本低、无条件快速提供流动性支持、不会造成全球通胀压力等优势。

美国智库经济和政策研究中心联合主任马克·韦斯布罗特表示，本轮特别提款权分配中约60%将分给高收入国家，但它们实际上并不需要，应考虑将这部分特别提款权再分配给低收入和中等收入国家。

格奥尔基耶娃表示，目前IMF正积极考虑富裕国家自愿向新兴市场和发展中经济体转借其特别提款权的可行选项，以支持这些经济体应对疫情和促进经济复苏。此外，IMF也在考虑建立一个全新的«韧性和可持续性信托基金»，以帮助贫穷和脆弱国家实现经济复苏。