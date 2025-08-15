IMF：哈萨克斯坦今年人均GDP居后苏联国家首位

根据IMF预测，2025年哈萨克斯坦人均GDP将达到14,770美元，超过俄罗斯的14,260美元和土库曼斯坦的13,340美元。作为对比，中国的人居GDP为13,690美元。

在榜单中，紧随其后的是格鲁吉亚（9,570美元）、亚美尼亚（8,860美元）、摩尔多瓦（8,260美元）、白俄罗斯（7,880美元）、阿塞拜疆（7,600美元）、乌克兰（6,260美元）、乌兹别克斯坦（3,510美元）、吉尔吉斯斯坦（2,750美元）和塔吉克斯坦（1,430美元）。

对于哈萨克斯坦而言，这一排名不仅是一项重要经济成就，也标志着其发展速度加快、区域地位进一步巩固。

Фото: Мухтор Холдорбеков/МИА "Казинформ"

IMF数据表明，2025年哈萨克斯坦人均GDP将显著增长至14,770美元。该指标在按当前价格计算的同时考虑了物价水平和通胀因素，被视为衡量经济福祉的重要参照。传统上被认为是后苏联经济领头羊的俄罗斯人均GDP预计为14,260美元，而能源资源丰富的土库曼斯坦为13,340美元。值得一提的是，哈萨克斯坦的人均GDP也高于中国的13,690美元。

这些数据反映出区域国家在经济发展水平上的明显差距。哈萨克斯坦不仅排名领先，还保持着稳步提升的势头，超越了包括俄罗斯在内的传统经济强国，甚至超过了中国这样的大型经济体。

多重因素推动哈萨克斯坦经济跃升

哈萨克斯坦的这一成就得益于多方面因素，为其经济持续增长奠定了基础，并巩固了其在地区的竞争力。

哈萨克斯坦拥有丰富的石油、天然气、铀及其他矿产资源储备，能源与矿产出口依然是经济的主要驱动力。近年来，哈萨克斯坦积极推动出口多元化，发展原材料深加工，提升高附加值产品的比例。

持续推进的营商环境改革，吸引了更多外国投资，并加快了基础设施建设步伐。国家发展计划的实施推动了经济现代化和竞争力提升，对交通、物流、技术等领域的投资也发挥了重要作用。

Фото: www.bosch.lv

在教育、医疗和社会基础设施方面的投入，改善了民众生活水平，反过来带动了劳动生产率的提高和国内消费市场的扩张。

地处欧亚交汇的战略位置，使哈萨克斯坦在区域和全球经济格局中具有天然优势。积极参与“一带一路”倡议，以及与俄罗斯、中国、欧盟等伙伴的务实合作，进一步增强了经济潜力。

此外，哈萨克斯坦保持着相对较高的宏观经济稳定性，表现为低通胀、坚戈汇率稳定以及预算平衡。国家银行与政府的政策在全球经济面临挑战的背景下，有效保障了经济运行的稳健。

【编译：阿遥】