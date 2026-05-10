IMF预测：哈萨克斯坦人均GDP预计2031年突破2.3万美元

这一数据来自国际货币基金组织（IMF）4月发布的《全球经济展望》报告。

根据IMF评估，到2026年，哈萨克斯坦人均GDP预计将达到1.75万美元，届时在全球排名中位于塞舌尔与塞尔维亚之间。

在地区国家中，俄罗斯以1.853万美元排名第69位；中国人均GDP预计为1.487万美元，位列第78位；乌兹别克斯坦为4660美元，排名第131位；吉尔吉斯斯坦则以3200美元位居第142位。

根据IMF的长期预测，到2031年，哈萨克斯坦人均GDP有望增至2.317万美元。凭借这一指标，哈萨克斯坦在全球排名中预计将进入阿曼与土耳其之间的区间。

与此同时，预计乌兹别克斯坦届时将以7060美元升至第121位；中国人均GDP有望达到1.988万美元，排名提升至第74位；吉尔吉斯斯坦预计仍维持在第142位；而俄罗斯的人均GDP则可能降至1.848万美元，全球排名下滑至第78位。

从全球范围来看，列支敦士登目前继续位居榜首，人均GDP高达22.681万美元，约为哈萨克斯坦当前水平的13倍。排名最后的是也门，其人均GDP仅为383.75美元。

IMF预计，到2031年，列支敦士登仍将保持全球第一的位置，而也门则可能继续位列榜尾。

此外，IMF还预测，未来五年内，哈萨克斯坦人均GDP有望增长32.4%。按增长速度计算，哈萨克斯坦在全球排名第43位；若按绝对增量计算，人均GDP预计增加5670美元，这一指标在全球各国中位列第59位。