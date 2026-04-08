IMF数据：哈萨克斯坦人均GDP实现对俄反超 区域领先地位进一步巩固
（哈萨克国际通讯社讯）国际货币基金组织（IMF）最新数据显示，到2025年，哈萨克斯坦人均国内生产总值（GDP）预计将达到14770美元，超过俄罗斯（14260美元）和土库曼斯坦（13340美元），在后苏联国家中位居首位。同时，该指标也高于中国（13690美元）。这一成绩被视为哈萨克斯坦经济持续增长和区域竞争力提升的重要体现。
区域排名与发展分化
数据显示，在后苏联国家中，哈萨克斯坦在人均GDP方面已处于领先位置。紧随其后的国家包括格鲁吉亚（9570美元）、亚美尼亚（8860美元）、摩尔多瓦（8260美元）、白俄罗斯（7880美元）、阿塞拜疆（7600美元）、乌克兰（6260美元）、乌兹别克斯坦（3510美元）、吉尔吉斯斯坦（2750美元）以及塔吉克斯坦（1430美元）。
分析认为，这一变化反映出过去三十年来地区经济发展路径的明显分化。若从增长幅度看，亚美尼亚、阿塞拜疆和格鲁吉亚凭借“低基数效应”实现了较高的倍数增长，而在绝对水平方面，哈萨克斯坦则凭借稳健发展成为区域内最具实力的经济体之一。
实现跨越式增长
1995年，哈萨克斯坦人均GDP仅为1288美元，约为当时俄罗斯的一半。但到2025年，这一指标实现11.5倍增长并完成反超，标志着国家经济结构和发展质量的持续提升。
多重因素推动发展
IMF指出，哈萨克斯坦经济取得这一成绩，源于多方面因素的共同作用。首先，丰富的自然资源为经济发展提供了重要支撑。哈萨克斯坦拥有全球重要的石油、天然气、铀及多种矿产资源，能源出口长期构成经济增长的重要动力。同时，近年来哈萨克斯坦积极推动产业多元化，发展加工制造业，提高高附加值产品比重，逐步减少对原材料出口的依赖。
其次，政府持续推进改善营商环境和吸引外资的改革举措。通过实施一系列国家发展规划，加强基础设施建设，推动交通物流和科技领域投资，提升了整体经济竞争力。数据显示，哈萨克斯坦在吸引外商直接投资方面在区域内保持领先地位。
此外，教育、医疗及社会基础设施领域的投入不断增加，带动居民生活水平提升，同时也促进了劳动生产率提高和国内消费市场的扩大。
哈萨克斯坦的区位与宏观优势
在区位方面，哈萨克斯坦地处欧亚大陆腹地，是连接欧洲与亚洲的重要通道。通过参与“一带一路”等国际合作倡议，并与俄罗斯、中国、欧盟等主要经济体保持密切合作，国家经济外向度和发展空间持续拓展。
宏观经济层面，哈萨克斯坦保持了相对稳定的运行态势，包括较低的通胀水平、相对稳定的本币坚戈汇率以及审慎的财政政策。国家银行与政府的协调政策在应对外部冲击方面发挥了重要作用，增强了经济韧性。
与此同时，IMF也指出，尽管哈萨克斯坦经济增长势头良好，但存在一定“过热”迹象，未来仍需在保持增长与防范风险之间寻求平衡。
政策成效持续显现
总体来看，IMF数据表明，国家经济发展不仅依赖资源禀赋，更与结构性改革、市场开放程度及投资环境密切相关。哈萨克斯坦在人均GDP方面实现对俄罗斯的反超，是其长期经济政策成效的集中体现，也进一步巩固了其作为区域主要经济体的地位。
【编译：木合塔尔·木拉提】