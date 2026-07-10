IMF：加强互联互通与改革将释放海湾国家和中亚经贸合作潜力

（哈萨克国际通讯社讯） 国际货币基金组织（IMF）近日发布题为《加强海湾合作委员会与高加索和中亚地区经济合作》的研究报告指出，尽管海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）与高加索和中亚（CCA）国家在经济结构上具有较强互补性，但双方贸易与投资规模仍明显低于潜力水平。报告认为，加强互联互通、深化结构性改革、改善营商环境和扩大贸易投资合作，将成为推动双方经济合作迈上新台阶的重要动力。

区域合作正成为提升经济韧性的关键

在7月7日举行的线上发布会上，国际货币基金组织中东和中亚部副主任苏比尔·拉尔（Subir Lall）表示，在全球经济面临诸多不确定性的背景下，深化区域合作的重要性愈发凸显。

他说，加强区域伙伴关系不仅意味着创造更多经济机遇，更是提升各国抵御外部风险能力的重要途径。扩大贸易和投资合作，有助于增强经济韧性，并为长期增长提供支撑。

双方贸易增长明显，但整体规模仍有较大提升空间

国际货币基金组织共同作者弗朗索瓦·潘肖（Francois Painchaud）介绍，海合会国家和中亚国家均属于全球贸易开放程度较高的经济体，其贸易开放水平高于许多新兴经济体和发达经济体。

不过，双方之间的贸易规模依然有限，虽然近年来呈现持续增长态势。

报告指出，目前双方出口结构仍以矿产资源和能源产品为主，但随着经济多元化战略不断推进，矿产和燃料产品在出口中的占比正逐步下降，为双方扩大非资源类贸易创造了新的空间。

与此同时，双方在资本流动方面具有较强互补性。

长期以来，海湾国家保持经常账户顺差，是国际资本的重要输出方；而中亚国家则主要吸引外国直接投资（FDI）。然而，目前实际投资规模仍明显低于潜在水平。

数据显示，海合会国家和中亚地区外国直接投资占GDP比重均低于新兴市场平均水平，说明双方未来仍具有较大的投资增长空间。

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贸易协定和制度改革有望显著提升合作水平

报告的计量分析显示，政策改革对贸易增长具有决定性影响。

研究认为，签署贸易协定可使双边贸易额平均增长约80%，其中农产品贸易受益最为明显。

此外，改善物流体系、提高治理水平、降低关税和非关税壁垒，同样能够显著促进贸易发展。

对于中亚国家而言，国际货币基金组织建议，应优先推进物流体系现代化建设和治理改革，同时进一步降低贸易限制，以提升区域竞争力。

在吸引外资方面，报告认为，深化结构性改革同样具有重要意义。

国际货币基金组织测算显示，如果缩小政策差距，中亚地区外国直接投资规模有望增加相当于地区GDP约0.7%的水平，而海合会国家相应增幅约为GDP的0.14%。

报告建议，双方应进一步扩大自由贸易和投资协定覆盖范围，完善跨境支付体系，加强贸易便利化建设，持续优化治理水平。同时，经济特区和政府与社会资本合作（PPP）机制应作为整体改革的重要补充，而非替代方案。

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海合会将中亚视为经济多元化的重要合作伙伴

海合会秘书处经济事务部门主任瓦利德·阿尔·侯萨尼（Waleed Al Hosani）表示，推动贸易和投资伙伴多元化是海合会经济发展战略的重要组成部分，而中亚正是最具潜力的新兴合作伙伴之一。

他说，中亚地处亚欧大陆交通走廊，资源丰富，经济增长迅速，与海湾国家发展需求高度契合。

他认为，可再生能源、现代物流、粮食安全和基础设施建设将成为双方未来合作的重点领域。

阿尔·侯萨尼还提到，2023年在吉达举行的海合会—中亚峰会上，各方已就加强政治互信、深化经济合作、提升供应链韧性以及扩大能源、交通和投资合作达成重要共识。

在互联互通方面，他表示，交通运输将成为未来合作的重要支柱。研究预计，到2040年，海湾铁路网络年客运量将超过800万人次，货运能力有望达到约9500万吨。

乌兹别克斯坦：改革塑造投资新优势

乌兹别克斯坦经济和财政部副部长乌米德·阿比德哈贾耶夫（Umid Abidkhadjaev）在会上介绍了该国近年来推进投资环境改革取得的成果。

他说，吸引投资最关键的因素是市场信心、政策连续性以及改革的长期稳定性。

近年来，乌兹别克斯坦陆续出台多项制度改革，包括完善投资者权益保护制度，保障资本自由汇兑和利润汇回，建立投资争端调解机制，并将经济特区数量由2017年的3个扩大至目前的33个。

与此同时，该国还将税种由13项精简至9项，增值税税率由20%下调至12%。

数据显示，自2019年《政府和社会资本合作法》实施以来，乌兹别克斯坦已落地2700多个PPP项目，总投资约290亿美元，另有约300亿美元项目计划于2030年前实施。

阿比德哈贾耶夫表示，近年来海湾国家对乌投资增长迅速。

过去五年，来自海湾国家的投资增长近19倍，达到83亿美元，其中约90%投向电力和可再生能源领域。

同期，乌兹别克斯坦吸引外国投资和外部融资规模由2017年的33亿美元增至2024年的约430亿美元。

展望未来，乌兹别克斯坦希望充分发挥连接东西方的重要区位优势，加快布局数字基础设施、人工智能、数据中心、创新集群和绿色技术等高附加值产业，并推动双方合作由单个项目向涵盖贸易、投资、物流、金融和人力资本的长期制度化合作平台升级。