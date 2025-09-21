Intervision-2025国际歌唱大赛：哈萨克斯坦歌手Amre跻身十强

据悉，迪克·福克凭借422分的成绩问鼎冠军，吉尔吉斯斯坦的The Nomad Trio乐队获得第二名，卡塔尔代表位列第三。

哈萨克斯坦的Amre曾荣获“斯拉夫集市”大赛冠军，并是“达仁”国家奖得主。本次大赛中，他与8岁的贾思敏同台演出，演唱了哈萨克语歌曲《大草原之光》（《Даланың нұры》），赢得观众热烈掌声。

本届大赛原计划有23名选手参赛，但美国代表在最后一刻因不明原因未能登台。

在比赛结果揭晓后，所有参赛者合唱了波琳娜·加加林娜的歌曲《A Million Voices》。

组委会宣布，下一届Intervision-2026国际歌唱大赛将由沙特阿拉伯承办。

赛后，哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在社交媒体上对Amre表达支持。她强调，一场比赛的结果并不能衡量艺术家的全部价值，Amre在舞台上展现了高水平的艺术造诣，她相信未来他将收获更多辉煌成就。

【编译：达娜】