IPAF：哈萨克斯坦完善不良资产管理 2025年相关资产盘活收入达360亿坚戈

哈萨克斯坦财政部副部长达吾然·铁穆尔别阔夫在第十届公共资产管理公司国际论坛（IPAF）峰会上介绍了相关情况。本次峰会由哈萨克斯坦财政部、不良贷款基金股份公司和亚洲开发银行共同举办。

铁穆尔别阔夫表示，不良资产有效管理仍是维护金融稳定的重要政策方向。近年来，在欧洲复兴开发银行支持下，哈萨克斯坦逐步建立了旨在降低不良贷款水平、提高处置效率的现代市场化机制。

自2022年起，哈萨克斯坦法律允许私人投资者，包括外国投资者购买不良资产。同时，政府为市场参与者创造更加平等的税收条件，将银行及专业机构持有不良资产的期限缩短至3年，并为发展竞争性不良资产市场创造条件。

改革的另一项重要措施是引入数字化平台，用于处置不良贷款以及银行依法收回的资产。

在不良贷款基金方面，该机构继续对此前从系统重要性银行收购的不良资产进行管理。2025年，通过推动相关资产重新进入经济流通，基金实现收入360亿坚戈。

铁穆尔别阔夫表示，目前工作的重点之一是通过债务重组、吸引私人投资等方式帮助借款人改善财务状况，恢复企业经营稳定性。

与此同时，不良贷款基金继续通过现金以及移交具有战略和社会意义的资产等方式向国家返还资金。2025年，包括向国家基金划款和支付股息在内，共向国家返还270亿坚戈；累计返还金额约2600亿坚戈。

铁穆尔别阔夫表示，哈萨克斯坦将继续完善不良资产管理体系，提高资金回收和资产重新投入经济流通的效率。

他还指出，不良贷款基金成为IPAF正式成员、哈萨克斯坦担任论坛主席，体现了国际社会对哈在不良资产管理领域经验的认可，并将为加强地区合作和推广国际先进实践创造更多机会。

第十届国际公共资产管理公司论坛（IPAF）峰会于8月12日至14日 在阿斯塔纳举行。本届峰会由亚洲开发银行、哈萨克斯坦财政部及不良贷款基金股份公司共同主办，主题聚焦新兴市场的不良贷款管理与金融稳定性。